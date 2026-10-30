Viernes inestable en Río Negro y Neuquén: las máximas llegarán a los 29 grados

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una jornada con condiciones de inestabilidad en distintos puntos de Río Negro y Neuquén para este viernes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 y los 29 grados, según la zona, mientras que no se esperan alertas meteorológicas para la región.

El tiempo estará inestable este viernes en Río Negro y Neuquén

En el Alto Valle se prevé un día inestable, aunque con una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados, una de las más elevadas de la región. En el centro de Neuquén, las condiciones también serán inestables durante el día, pero hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado. La máxima pronosticada será de 24 grados.

En el norte neuquino se espera inestabilidad durante la jornada, con posibles tormentas hacia la noche y una máxima de 22 grados. El panorama será similar en el sur de Río Negro, donde se anticipa inestabilidad durante todo el día y una temperatura máxima de 22 grados.

En la costa rionegrina, en cambio, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una máxima de 26 grados. Para la zona cordillerana se pronostica inestabilidad durante el día y una temperatura máxima de 19 grados.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no informó alertas para este viernes en la región.