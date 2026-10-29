Estudio afirma que el Cono Sur podría ahorrar US$ 420 millones anuales en importaciones de gasoil y ser exportador neto de GLP

La OLACDE (Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía) y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) presentaron los resultados de los análisis sobre el potencial del Gas Natural Vehicular (GNV) para sustituir gasoil importado en el transporte de cargas y las oportunidades del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para ampliar los intercambios entre los países de Cono Sur.

La presentación formó parte del Proyecto Regional de Integración Gasífera del Mercosur y Chile, que se realizó en la Planta YPF Matanza, en Buenos Aires. La jornada reunió a autoridades del sector energético argentino, fabricantes de vehículos, empresas de transporte y representantes de la industria del gas. El encuentro permitió contrastar los resultados técnicos con las condiciones económicas, de infraestructura y de regulación necesarias para impulsar estas alternativas en la región.

La jornada reunió a autoridades del sector, fabricantes de vehículos, empresas de transporte y representantes de la industria del gas. Foto: gentileza.

Entre los principales resultados, el análisis estima que sustituir el gasoil por GNC en el 20% del tránsito pesado de cinco corredores específicos permitiría ahorrar cerca de 420 millones de dólares anuales en divisas y generar una demanda adicional de 2,4 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Esta demanda, sostenida durante todo el año, podría contribuir a mejorar el aprovechamiento de la infraestructura de integración gasífera regional.

Los cinco corredores de transporte mencionados por el estudio son: Río de Janeiro–São Paulo, Buenos Aires–Porto Alegre, Porto Alegre–São Paulo, Buenos Aires–Santiago y la ruta de transporte de arena entre Entre Ríos y Vaca Muerta.

Los resultados también muestran que el GNC puede ofrecer ventajas económicas frente al gasoil, aunque su competitividad depende de los precios de los combustibles, la intensidad de uso de los vehículos y las condiciones de abastecimiento de cada mercado.

Entre las conclusiones, se destaca que la expansión del GNV requiere coordinar las inversiones en vehículos e infraestructura de carga, mejorar las condiciones de financiamiento y avanzar en la armonización técnica y regulatoria entre los países. En ese sentido, el desarrollo de corredores con demanda identificada y estaciones de alto caudal permitiría reducir los riesgos de inversión y facilitar progresivamente la incorporación de camiones a gas al transporte regional.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) constituyó el segundo eje de la jornada, con resultados que muestran que el Cono Sur podría pasar de importador a exportador neto hacia 2030, impulsado principalmente por el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y, en menor medida, por el desarrollo del pré-sal brasileño.

De acuerdo con las proyecciones, la producción argentina de GLP podría aumentar de 2,95 millones de toneladas en 2025 a aproximadamente 8 millones en 2030. A escala regional, el balance pasaría de un déficit de 1,6 millones de toneladas a un superávit de 7 millones de toneladas anuales, lo que abriría nuevas posibilidades para sustituir importaciones y ampliar los intercambios entre países.

El análisis identificó oportunidades para reducir los costos de abastecimiento, particularmente en Paraguay, el sur de Chile, Brasil y, potencialmente, Perú. Su aprovechamiento requerirá inversiones en infraestructura de separación y procesamiento del gas, mejoras en la logística de distribución y condiciones comerciales competitivas que permitan conectar la creciente oferta regional con los mercados de consumo.

El potencial de Latinoamérica fue el eje el encuentro

Durante la apertura institucional, Guido Maiulini, Jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE, destacó que «la integración gasífera regional debe trascender el intercambio tradicional de gas por gasoductos y explorar nuevas oportunidades, como el Gas Natural Vehicular en el transporte de cargas y el Gas Licuado de Petróleo«.

«Estos sectores tienen un enorme potencial para sustituir importaciones, dinamizar la demanda de gas natural, generar mayor actividad económica y empleo, y contribuir al desarrollo de nuestros países. Profundizar en estas alternativas, como los estamos haciendo junto a CAF en este Proyecto, amplía las posibilidades de integración energética del Cono Sur, enriquece el diálogo entre los países y abre nuevas perspectivas para construir una agenda regional conjunta a futuro», añadió.

Guido Maiulini, Jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE. Foto: gentileza.

Juan Ríos, Ejecutivo Principal de la Dirección de Energía, Gas y Minería Estratégica de CAF, señaló que «el desarrollo del gas natural en el transporte de cargas requiere infraestructura de abastecimiento, condiciones de financiamiento adecuadas y coordinación regulatoria entre los países».

En esa línea, afirmó que «desde CAF buscamos contribuir a la articulación entre actores públicos y privados, reducir riesgos y movilizar inversiones para transformar estas oportunidades en proyectos concretos, económicamente viables y con beneficios compartidos».

Por último, Juan Giménez, Director de YPF Gas, afirmó que «el desarrollo de Vaca Muerta y las mejoras en la productividad y competitividad de la industria están generando nuevas oportunidades para Argentina y la región. El crecimiento de la producción nos plantea el desafío de ampliar los mercados, fortalecer los intercambios regionales y promover nuevas aplicaciones que permitan aprovechar el potencial de nuestros recursos energéticos».

Entre los desafíos para la gasificación y las oportunidades del GLP

La presentación dio paso al panel «Desafíos para la gasificación». Desde las perspectivas de la industria automotriz, el transporte, el abastecimiento de gas y la regulación, se abordaron las tecnologías disponibles, las necesidades de infraestructura, el financiamiento de las flotas y las condiciones para impulsar la incorporación de camiones a gas en los corredores regionales.

El panel contó con la participación de Diego Figueroa, Líder Comercial Gas Natural de YPF; Lucas Woinilowicz, Gerente de Desarrollo de Negocios y Transporte Sustentable de Scania; Brian Montero, CTO de Transporte Ibarra; y María Fernanda Martínez Linares, Responsable de la Unidad de GNV del ENReGE.

Por otra parte, el panel «GLP: Oportunidades» reunió a Leandro Maldonado, Gerente de Desarrollo de Negocio de YPF Gas, y autoridades de los países participantes. El intercambio se centró en las posibilidades de expansión del mercado regional, las alternativas de abastecimiento, los desafíos logísticos y los esquemas comerciales necesarios para facilitar nuevos flujos de GLP entre los países del Cono Sur.