Aseguran que YPF evalúa un aumento del 40% por encima de la inflación para sus directores

En asamblea, el directorio de la petrolera YPF discutirá un aumento del 40% por encima de la inflación para sus miembros. Una consultora indicó que estaban por debajo en comparación de otras entidades.

El incremento se abordará el 26 de abril, donde la asamblea general tratará el pago de pago de honorarios a cuenta a los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024 en cifras de hasta $ 10.189.823.464.

Según señaló el medio Clarín, se trata de un aumento en términos nominales del 388,11% frente a los $ 2.087.597.061 percibidos «en concepto de remuneraciones, honorarios y retribuciones» por el Directorio durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, y que son valores que sus miembros consideran como «adecuados y razonables».

El medio nacional expuso que los directores de YPF son nombrados y representan los intereses de los accionistas, que son en conjunto el Estado (51%) y los accionistas privados (restante 49%).

En 2023, YPF tuvo resultado negativo contable de 1.277 millones de dólares. En cuanto al resultado operativo fue de 4.058 millones de dólares en positivo.

Meses atrás, la empresa petrolera contrató a una consultora que le marcó que las remuneraciones pagadas a los directores estaban por debajo del mercado.

Un diputado cuestionó el sueldo de los directores de YPF

El diputado nacional Itaí Hagman (de Unión por la Patria) denunció que los directores de YPF ganarán 840.000 dólares por año, es decir, US$ 72.000 por mes. Desde la empresa dijeron que esa cifra no es precisa, porque es un promedio de las remuneraciones y no tiene en cuenta las diferencias entre cada uno de ellos.

Recientemente, los gremios petroleros cerraron una paritaria del 287% interanual.

El presidente del Directorio de YPF y también CEO de la petrolera es Horacio Marín, ex ejecutivo de Tecpetrol. El resto, que se oficializarán este viernes, son Mario Eduardo Vázquez, José Guillermo Terraf, Gerardo Damián Canseco, Carlos Manuel Bastos, José Rolandi, Eduardo Alberto Ottino, Omar Gutiérrez (ex gobernador de Neuquén), Emiliano José Mongilardi, Horacio Oscar Forchiassin, y Jimena Hebe Latorre.

_ Con información de Clarín