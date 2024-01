Aumenta la tarifa de luz en febrero: el cambio sorpresivo

En un giro sorpresivo, el ministerio de Economía definió cambiar las fechas de actualización de las tarifas para los servicios de gas y electricidad. En febrero se aplicarán nuevos cuadros tarifarios eléctricos, mientras que la tarifa de gas se pospondrá, según confirmaron desde la secretaría de Energía a Energía On.

Se trata de una medida sorpresiva, ya que estaba previsto que el gas aumente en febrero. En cuanto a la tarifa eléctrica, hace menos de una semana se llevaron a cabo las dos audiencias públicas para la readecuación tarifaria del servicio de distribución y de transporte de energía eléctrica.

Estos servicios influyen en distinta proporción al valor final de la factura, siendo la energía consumida el costo más alto. Este valor se actualizará en febrero tras la correspondiente revisión trimestral que lleva a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Aún no hay definiciones de cuánto será el aumento al sumarse los tres factores.

El viernes pasado, las distribuidoras Edenor y Edesur de Buenos Aires solicitaron incrementos a Nación con un promedio de 89% en las facturas para 8 de cada 10 de sus clientes (80%). Estas distribuidoras son las únicas bajo concesión de Nación y sirven de referencia para el resto del país, que se definen en cada jurisdicción.

Ayer se llevó a cabo una segunda audiencia pública, donde se dieron a conocer las propuestas para las tarifas de transporte eléctrico. Participaron las empresas Transener, Transcomahue, Transba, Transco (Río Negro), Transpa, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).

Estas firmas solicitaron una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%. La empresa Transcomahue presentó una propuesta donde el aumento solicitado tendría un impacto del 0,5%.

Tanto en transporte como distribución se reclaman actualizaciones mensuales. Vale marcar que estos aumentos forman parte de una adecuación transitoria de las tarifas, ya que este año se llevará a cabo una Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Tarifas de gas: qué pasará con los aumentos

En febrero estaba previsto el aumento de las tarifas de gas, pero según pudo averiguar este medio, no están definidos oficialmente los nuevos cuadros para el servicio, por lo que aún no se aplicarán.

Por otra parte, aún resta definir qué sucederá con la Zona Patagónica y Zona Fría, fondos fiduciarios destinados a aplicar descuentos a unos 4 millones de usuarios que viven en las regiones más frías del país. También se aplica en consideración a las provincias productoras del gas que utiliza todo el país.

El futuro de estos fondos se definirá mañana durante la sesión en Diputados de la Ley Ómnibus. En el último documento que circula sobre la ley, se lee en el artículo 198: «la Secretaría de Energía tendrá en consideración y comprenderá la Zona Fría al momento de diseñar, reasignar y establecer el nuevo esquema de subsidios, a fin de evitar su duplicación».

Según datos procesados por este medio, junto con la quita de subsidios y el aumento a las empresas distribuidoras y transportistas de gas, una familia promedio de Neuquén pasará a pagar más de 70.000 pesos por mes en este invierno y los usuarios de menores ingresos deberán afrontar subas de hasta el 1700%.

Por eso, será trascendental la decisión sobre estos fondos, que, vale remarcar, no son subsidios. El descuento que se practica sin inconvenientes en la Patagonia desde hace más de 20 años se solventa con un fondo fiduciario que se compone con un cargo fijo que pagan todos los usuarios del sistema de gas por redes del país, con lo cual su eliminación no implica ningún ahorro para el Estado, ya que no tiene costo.