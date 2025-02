Aumenta la nafta y el gasoil en marzo: qué factores provocarán la suba de combustibles

Este sábado 1 de marzo llegará con un nuevo aumento del precio de los combustibles en todo el país. Se estima un incremento que no superará el 3% en promedio para todo el país. Desde el sector señalaron que aún se está negociando con el gobierno de Javier Milei por el impacto en la inflación. En esta nota, los factores que generan presión a la suba de la nafta y el gasoil.

Si bien la magnitud de la suba aún está pendiente de confirmación, desde el sector confirmaron a Energía On que no será mayor 3% promedio en el país. Vale marcar, estará por encima de la tasa de devaluación mensual del peso que aplica el Gobierno.

En el país las refinerías venden sus productos a un valor de paridad de importación. Así, las modificaciones en el precio de referencia internacional del crudo Brent impacta directamente en el cálculo para las subas. En el último mes, tuvo una tendencia a la baja pero inició un sendero de recuperación ayer por la mañana.

«Hemos hecho un proceso matemático para no generar picos de aumentos y picos de baja. Me parece que no estamos acostumbrados y no sería bien tomado por los consumidores. YPF es una compañía muy importante que lo puede hacer y no pierde», expresó el CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín.

«Nosotros hacemos un procedimiento donde promediamos muchos meses y en base a eso tomamos la decisión. Si hay aumentos, no serán importantes», indicó durante una entrevista en el canal televisivo A24.

Desde el sector señalaron a este medio que aún está en negociaciones las subas entre YPF y el Gobierno nacional. El plan económico del ministro Luis «Toto» Caputo comprende contener los incrementos para aminorar su impacto en la inflación. Desde las refinerías señalaron que debería haber una suba mayor por el aumento de costos.

A la vez, Nación determinó en febrero una nueva suba en los precios de referencia a los biocombustibles, tanto en el biodiesel y el bioetanol, de mezcla obligatoria con el gasoil y la nafta respectivamente. Los primeros días del mes registró un aumento del 2%. Estos incrementos no tienen un impacto directo en el precio de los surtidores, pero generan presión a la suba.

Aumentan los combustibles en marzo: el impacto de la actualización de los impuestos

El impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya suba se postergó el mes pasado, tendrá un impacto directo en los precios. Desde mayo del 2024 no son aplicado en su totalidad, por lo que si se suman, subirían más de 200 pesos por litro.

La consultora Economía y Energía (E&E) que lidera Nicolás Arceo, analizó el atraso que se registra en estos dos impuestos, agregando la actualización correspondiente al último trimestre del año pasado que debería contabilizarse a partir del 1 de marzo.

El cálculo marca que en el caso de las naftas, en marzo se deberían incrementar los impuestos por un total de 213 pesos por litro. Mientras que en el gasoil, la suba por el mismo concepto debería llegar a los 120,30 pesos por litro.

Sin embargo, esta suba no se aplicará (por lo menos no en su totalidad) si se tiene en cuenta que prevén un aumento menor al 3%. A modo de ejemplo, si se suman 200 pesos por litro de nafta súper, en Neuquén tendría un incremento del 19%, ya que ronda los 1.040 pesos.

La actual legislación establece que cada tres meses se deben actualizar los impuestos a los Combustibles Líquidos o ICL (que recae en especial sobre las naftas) y al Dióxido de Carbono (que incide más en el gasoil). Para definir el monto, lo que se hace es cargar linealmente la inflación registrada por el Indec en los meses previos.