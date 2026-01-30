Aumento de combustibles 2026: el Gobierno oficializó una nueva suba del impuesto a la nafta y gasoil 

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para febrero 2026. Está previsto que impacten en el precio final en los surtidores tanto para la nafta como para el gasoil.

El nuevo incremento se confirmó a través de la publicación del Decreto 74/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. Lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Nueva suba del impuesto a la nafta y gasoil

El Gobierno aclaró en el decreto que se trata de un incremento parcial y explicaron que «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones«.

El nuevo cronograma, determinó que «para los hechos imponibles», que ocurran entre el 1 y el 28 de febrero, los montos del impuesto se incrementarán según la siguiente escala:

Nafta sin plomo, hasta 92 RON y sobre 92 RON (también conocida como “súper”)

En la virgen, el impuesto subirá $16,773 por litro.

Dióxido de carbono, el gravamen subirá $1,027 por litro.

En lo que respecta al gasoil, el impuesto aumentará $14,372. Sobre la alícuota diferencial para zonas como la Patagonia y otras específicas del interior del país, sumará $7,782; y para el dióxido de carbono se incrementará en $1,638 por litro.

El Ejecutivo había postergado la aplicación de los incrementos correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025, estableciendo como nueva fecha el 1° de febrero de 2026. En la misma línea, también modificó la fecha de aplicación de la siguiente etapa de incrementos, que pasa del 1 de febrero al mismo día del mes siguiente.

Por otra parte, la legislación prevé un tratamiento diferencial para el gasoil destinado a provincias como: Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento Malargüe en Mendoza.

Es necesario recordar que según la norma vigente, los ajustes deben aplicarse en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año y contemplan las variaciones acumuladas desde enero de 2018.