Dos de cada tres hogares argentinos tiene dificultades para llegar a fin de mes

Al cierre del mes de enero, la noticia principal es la buena performance financiera y cambiaria del primer mes del año, con dólar estable, riesgo país en mínimos históricos y el Banco Central acumulando reservas. Mientras todas las luces apuntan a las finanzas, el bolsillo de la clase media comienza a mostrar señales de estrés, con el grueso de los hogares en serias dificultades para llegar a fin de mes.

El dato que lo confirma es un estudio de la consultora Pulso Research de donde surge que dos de cada tres hogares argentinos manifiesta que tiene dificultades para poder llegar a fin de mes. Además, esa proporción tiene tendencia creciente y en el mes de enero subió un 5% en relación a los seis meses precedentes.

El estudio realizado a nivel nacional sobre 2.800 casos, respetando segmentación geográfica y de género, agrega que un 39,4% de los consultados afirma tener «dificultades para llegar a fin de mes», mientras que un 25,5% dice tener «grandes dificultades para llegar a fin de mes».

Según el estudio un 63,3% de los consultados afirma que en el seno de su familia han comenzado a resignar gastos a fin de hacer frente a la caída progresiva del poder adquisitivo, y un grueso de los consultados dice haber reducido el consumo de bienes de primera necesidad.

En efecto, mediante una consulta múltiple y abierta, Pulso Research indagó acerca de cuáles son los bienes y servicios que las familias han resignado. Un 41,2% de los consultados asegura que ha dejado de consumir «Alimentos, comida y bebidas en general», mientras que un 24,3% especificó que ha resignado el consumo de carne. En tanto un 13,6% dice haber resignado la compra de «Ropa e indumentaria».

Los resultados confirman la tendencia a la baja en el consumo que tanto las estadísticas oficiales como las privadas registran en los últimos tres trimestres. Recientemente el Indec informó una baja interanual del 3,8% de las compras en supermercados en el mes de noviembre. Dicho relevamiento muestra caídas similares en siete de los últimos ocho meses.

Asimismo, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró una caída interanual del 5,2% de las ventas (medidas en cantidad) para el mes de diciembre. El relevamiento de CAME que se lleva a cabo a nivel nacional, acumula ocho meses consecutivos de caída interanual en las ventas minoristas.

Por ultimo, Pulso Research indagó respecto al nivel de endeudamiento de las familias. El estudio arroja que un 57,1% de las familias se ha endeudado en el último tiempo para poder sostener las cuentas del hogar. De ese total, un 34,5% afirma haberse endeudado «bastante», mientras que un 22,6% dice haberse endeudado «mucho».

El dato saliente al respecto, es que el endeudamiento de las familias es mayor entre los hogares de menores ingresos. En efecto, el informe revela que entre los hogares de ingresos bajos el 60,1% de las familias dice haberse endeudado «bastante/mucho». Esa proporción alcanza el 55,9% entre los hogares de ingresos medios y el 50,6% entre los hogares de ingresos altos.