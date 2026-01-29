Febrero 2026 llega con aumentos: luz, gas, agua, colectivos, alquileres y mucho más

Febrero 2026 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. Se anticipó que el segundo mes de este nuevo año traerá subas en alquileres, colectivos y otros servicios esenciales. El detalle de los incrementos.

Es necesario recordar que los diferentes ajustes serán aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras. Se estima que los incrementos en diferentes sectores continuarán ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los incrementos que llegan en febrero 2026

Colectivos:

El aumento en las tarifas del colectivo impactará principalmente en la Provincia y ciudad de Buenos Aires. Se estima que el transporte sea uno de los sectores con ajustes generalizados a partir del 1 de febrero.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8%, por lo tanto el boleto mínimo de colectivo, correspondiente a viajes de hasta 3 kilómetros, pasará de $619,37 a $637,58. En la provincia de Buenos Aires, el ajuste será mayor y alcanzará el 4,5%.

Alquileres:

Según la información brindada, el mercado de alquileres volverá a mostrar aumentos para aquellos contratos que se actualizan en febrero.

En los contratos firmados bajo la ley de alquileres ya derogada, la actualización se realiza de forma anual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) y para febrero, ese índice arroja un incremento del 34,6% interanual.

En tanto los alquileres que se actualizan cada cuatro meses aumentarán un 8,22%, mientras que los acuerdos semestrales se actualizarán un 12,81% y los trimestrales 6,08%

Gas y luz:

En febrero regirá un nuevo esquema de subsidios para los servicios de electricidad y gas natural, el mismo se basará en un sistema de focalización que redefine los criterios de asignación de la ayuda estatal.

La nueva modalidad establece una segmentación más precisa, teniendo en cuenta el nivel de ingresos, el patrimonio y el consumo de cada usuario. El impacto final en las facturas dependerá del consumo individual y de la categoría en la que quede encuadrado cada usuario.

Agua:

En este caso las tarifas de AySA aumentarán un 4% en febrero. La empresa presta servicios para 3,8 millones de usuarios. Con ese mecanismo, la empresa espera revertir el retraso tarifario del 21,05% que implicó el tope de aumento del 1% mensual fijado por el Gobierno para el año pasado.

Otros aumentos

Los planes de salud de las prepagas t ambién tendrán una suba que rondará el 2,8% , dependiendo de la empresa, el plan y la región del país.

ambién tendrán una suba que rondará , dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. Finalmente también se esperan incrementos en las tarifas de las compañías de telefonía celular y cable. El aumento rondará entre el 2,8% y 3,5%, dependiendo del prestador y del tipo de servicio contratado.

con información de Infobae