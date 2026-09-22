Venoil Energia se quedó con dos áreas de YPF y da un salto de escala en Mendoza

Gustavo Naves, Presidente & CEO de Venoil Energía, con su equipo directivo en el momento de la posesión. Foto gentileza.

Venoil Energía concretó hoy la toma efectiva de Valle del Río Grande y Cerro Fortunoso, completando la cesión de ambas concesiones en el marco del Plan Andes con una inversión proyectada de 150 millones de dólares en los próximos 10 años.

Venoil Energía destacó el trabajo realizado por YPF a lo largo de la historia productiva de estas áreas y la articulación desarrollada durante el proceso de transición como base para dar continuidad operativa y proyectar una nueva etapa de desarrollo. La compañía remarcó además la importancia de seguir construyendo vínculos de colaboración que contribuyan al desarrollo energético del país.

“Este take over representa un nuevo salto de escala para Venoil Energía.

Nuestro propósito es consolidarnos a través del talento, la eficiencia y la confianza en nuestra cadena de valor.” expresó Gustavo Naves, Presidente & CEO de Venoil Energía

Con operaciones en Mendoza y Santa Cruz, Venoil Energía cuenta actualmente con 340 colaboradores. A partir de la incorporación de las operaciones de Malargüe, la compañía alcanzará una dotación mayor a 800 colaboradores, acompañando una nueva etapa de crecimiento y expansión operativa.

En paralelo, Venoil Energía proyecta un plan de inversiones de 229 millones de dólares para sus operaciones en Argentina, de los cuales 206 millones de dólares corresponden a Mendoza y 23 millones de dólares a Santa Cruz.

Con estas inversiones y la ampliación de su escala operativa, Venoil Energía consolida una estrategia de crecimiento sostenido, generación de valor y compromiso con el desarrollo energético de Argentina.