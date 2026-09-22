En las manos de Zeus: Halliburton capacita a sus operarios para encender la fractura eléctrica en Vaca Muerta

La unidad eléctrica de bombeo de la marca Zeus fue recientemente incorporada por Halliburton para sus operaciones en Vaca Muerta. Foto: gentileza.

La era de la fractura eléctrica comenzó a tomar forma definitiva en Vaca Muerta. Halliburton completó la capacitación de su equipo técnico para operar Zeus, el innovador set de fractura que desembarca en el shale neuquino tras el acuerdo plurianual firmado con YPF en abril.

Para poner a punto la tecnología, el equipo de IEM de la compañía completó un entrenamiento intensivo de 10 días junto a su aliado estratégico O&G Solutions. La formación estuvo centrada en los generadores G3520, abarcando la operación en baja y media tensión, el diagnóstico de fallas y los sistemas de generación a gas.

La unidad eléctrica de bombeo de la marca Zeus fue recientemente incorporada por Halliburton para sus operaciones en Vaca Muerta. Foto: gentileza.

La llegada de este equipamiento marca la primera incursión internacional de este desarrollo estadounidense fuera de su mercado de origen. La diferencia central frente a los métodos tradicionales radica en la generación in situ en el propio yacimiento.

El sistema prescinde de los motores diésel, transmisiones y sistemas hidráulicos convencionales, utilizando unidades eléctricas que producen su propia energía en el lugar de trabajo. Un spread completo de fractura demanda entre 20 y 30 megavatios, una potencia equivalente al consumo de una ciudad de 30.000 habitantes.

Según detalló la firma, la unidad de bombeo eléctrico Zeus es la primera de la industria capaz de mantener una operación sostenida de 5.000 caballos de fuerza hidráulica (HHP) con ajustes instantáneos de presión y caudal, utilizando la mitad del equipamiento habitual.

La unidad eléctrica de bombeo de la marca Zeus fue recientemente incorporada por Halliburton para sus operaciones en Vaca Muerta. Foto: gentileza.

El despliegue forma parte de la estrategia de YPF para potenciar el desarrollo no convencional mediante tecnologías que optimizan los tiempos de operación y reducen el impacto ambiental en los bloques hidrocarburíferos.

Además del bombeo, el convenio con la petrolera de bandera incluye la plataforma de automatización digital OCTIV Auto Frac para estandarizar las etapas de fractura en el pozo. En la práctica cotidiana de los yacimientos, la adopción de este sistema eléctrico también se traduce en una menor circulación de camiones cisterna para el transporte de combustible y en una reducción perceptible de los niveles de ruido operativo en locación.