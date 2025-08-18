Barril, metro cúbico y millón de BTU: cómo se mide el petróleo y el gas

A medida que crece el desarrollo de Vaca Muerta, es cada vez más frecuente oír sobre récords de producción de petróleo y gas natural, pero poco se explica sobre las unidades de medición que se utilizan en cada caso y que muchas veces generan confusiones. Eso es lo que abordaremos en este artículo.

El metro cúbico es la unidad básica de medición tanto para el gas natural, como para el petróleo. Es lo que marcan los equipos encargados de cuantificar los caudales que se extraen desde cada pozo y que luego requieren un proceso de tratamiento para estar en condiciones de llegar al mercado. Incluso todo el sistema, de transporte, acopio y despacho, se rige por la medición en metros cúbicos.

Un metro cúbico se expresa como m3 y representa el volumen de un cubo que mide un metro de largo, por un metro de ancho y uno de alto. Es decir, cuánto gas o cuánto petróleo entra en ese cubo.

Ahora bien, si se observa el caso del petróleo, la unidad comercial de cotización que marcan los tableros no es el metro cúbico sino el barril, para lo cual se deberá aplicar una fórmula simple.

Un barril equivale a 6,29 metros cúbicos, con lo cual si un pozo da una producción diaria de 100 metros cúbicos, implica que son 629 barriles por día.

Esta conversión es algo que se utiliza centralmente para los valores comerciales, ya que como se indicó, en la práctica las mediciones son en metros cúbicos. Y como dato final de comparación, un barril de petróleo es una medida estandarizada que promedia los 159 litros.

Cómo se mide el gas natural

Así como se marcó que el petróleo se mide en metros cúbicos, sucede lo mismo con el gas natural. Aunque claro está que, por una cuestión de volumen, es usual hablar de millones de metros cúbicos.

Pero, tal como se da con el crudo, en el caso del gas natural la unidad utilizada a la hora de la comercialización no es el metro cúbico, sino en este caso el BTU, que significa Unidad Termal Británica (y claro está que el orden de la sigla se da por su escritura en inglés).

Para realizar entonces la conversión de metros cúbicos a BTU, lo usual es considerar que 1 millón de BTU equivale a 27,1 metros cúbicos.

Con lo cual, si por ejemplo sabemos que el precio del gas natural que Camuzzi Gas del Sur cobra a los usuarios comerciales de Neuquén es de 3 dólares el millón de BTU y un comercio tuvo un consumo de 100 metros cúbicos, el precio de ese gas (sin contar impuestos ni cargos de transporte y distribución) será de 11,07 dólares ya que se trata de 3,69 millones de BTU.