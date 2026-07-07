El Mundial paralizó a Argentina: así cayó la demanda eléctrica mientras jugaba la Selección

Argentina paró para mirar el partido de la Selección y se notó en la demanda de energía. Foto: Gentileza

La demanda de energía eléctrica de Argentina mostró una gráfica inversamente proporcional a la tensión arterial de quienes miraron el infartante partido de la Selección Nacional ante Egipto, marcando una vez más que el país se «paraliza» ante cada cita mundialista.

La gráfica de lo que podría llamarse «la pasión argentina» quedó plasmada en los sistemas de demanda en tiempo real del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y en este 3-2 ante Egipto se vio más clara que en todos los anteriores partidos, tanto por el horario, la ronda eliminatoria, y también sin dudas por la definición que se dio ya en los minutos adicionados del final del partido.

En la gráfica de Cammesa se observa en verde la evolución que tuvo ayer la demanda energética del país, en rosado se marca lo que era la previsión del mercado, que ya daba cuenta que se esperaba una menor demanda, es decir menos gente trabajando. Y en rojo, se observa lo que finalmente sucedió hoy, que fue mucho más marcado de lo esperado.

La pasión por el fútbol quedó plasmada en la gráfica de la demanda de energía eléctrica de Argentina.

La demanda de energía ascendió, como hace siempre, con el inicio de la jornada pero ya a las 12.55 muestra la primera caída a pique, marcando que 5 minutos antes de que arranque el partido los argentinos estaban pegados al televisor.

La demanda máxima había sido de 23.755 MWh a las 10.20, y para las 12.55 se desplomó a 21.722 MWh. Desde allí la gráfica marca que más gente se fue sumando a la transmisión y dejando de lado las máquinas que operan, incluso hubo sectores que a esa hora le dieron el resto del día libre a sus trabajadores.

El entretiempo fue una especie de cargo de conciencia o fingir que se trabaja por 15 minutos, ya que la demanda de energía marcó que hubo un leve pico de actividad en ese plazo, que subió primero a 20.170 MWh a las 13.50, y llegó al máximo de 20.619 al final del entretiempo, a las 14.05.

Desde ahí, los corazones argentinos se paralizaron al igual que la demanda de energía que cayó sin cesar hasta el mínimo que se vio a las 15.05, con 18.847 MWh, cuando el pitido del final del marcó dio paso a los festejos.

Recién a partir de esa hora la demanda comenzó a repuntar, algo que ya había pasado con el ánimo de los millones de hinchas de la Selección Nacional de Fútbol que dejaron marcada en la gráfica de los sistemas cómo el país se frenó para ver el partido.