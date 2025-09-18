CALF presente en el Congreso de Transición Energética

El próximo lunes 22, en el Salón de la Memoria de la Legislatura Provincial, se desarrollará el Congreso Neuquino de Transición Energética, organizado por el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), la Cooperativa CALF y la Legislatura Provincial.

El encuentro, que se realizará entre las 9 y las 14:30, reunirá a especialistas en energías limpias, instituciones y autoridades, consolidando a Neuquén como epicentro del debate energético en Argentina.

En representación de CALF, el presidente Marcelo Severini dará un discurso de apertura del encuentro mientras que Florencia Quiroga Panelli, coordinadora de finanzas y energías renovables y Nicolás Autiero Subgerente de Cobranzas y Conexiones, serán integrantes de uno de los paneles.

La jornada abordará los principales desafíos y oportunidades de la transición energética en el país y en la región, con la presencia de referentes de instituciones que marcan la agenda a nivel nacional.

Entre ellos, destaca el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), que aportará su experiencia en temas como electromovilidad y energías renovables, sumando la mirada académica y técnica de uno de los espacios más influyentes en el diseño de políticas energéticas en Argentina.

Participará también la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), a través de referentes como Marcelo Álvarez, su presidente, quien aportará una visión estratégica sobre el desarrollo de la energía solar y los avances en el debate de la nueva ley de renovables, con perspectiva nacional, regional e internacional.

Del mismo panel participarán Daniel Fernández – CEARE (Eólica); Gastón Turturro – CEARE (Electromovilidad) y Verónica Tito, especialista en Eficiencia Energética.

CADER es la entidad referente de la industria de energías renovables en Argentina dado que nuclea a las principales empresas y actores del sector.

El Congreso contará además con paneles que darán voz a distintas provincias argentinas, que compartirán sus experiencias en eficiencia energética, generación renovable y nuevos modelos de gestión.

Neuquén, Río Negro, Córdoba y San Juan estarán presentes con sus propios referentes institucionales, reforzando el carácter federal del encuentro.