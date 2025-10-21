Cambian las reglas del mercado eléctrico: el Gobierno avanza en el nuevo esquema para atraer inversiones

El nuevo marco reafirma el respeto a los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en 2028. (Foto: archivo Matías Subat)

El Gobierno Nacional anunció cambios en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de restablecer un sistema basado en la «competencia y la eficiencia». La medida, oficializada a través de la Resolución 400/2025, busca eliminar las distorsiones generadas por la intervención estatal en los precios y fomentar la inversión privada en el sector.

Según se publicó en el Boletín Oficial, la fijación administrativa de precios aplicada durante las últimas dos décadas «desincentivó la inversión» y generó una fuerte dependencia del gasto público. La nueva normativa apunta a revertir ese proceso, restableciendo el principio de precios marginales como base del funcionamiento del sistema.

Uno de los ejes de la reforma es la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá la libre contratación entre las empresas generadoras, las distribuidoras y los grandes usuarios. De esta manera, se busca promover la competencia, impulsar la instalación de nueva capacidad de generación y facilitar la planificación de inversiones a largo plazo.

Iniciamos la normalización del mercado eléctrico mayorista, dejando atrás décadas de intervención estatal y precios distorsionados.



La reforma busca restablecer un sistema eléctrico basado en la competencia, la eficiencia y la libertad de contratación.https://t.co/4mM2SBvUeQ pic.twitter.com/CBA6IowNxw — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) October 21, 2025

El nuevo rol de Cammesa

En el marco de esta reestructuración, se avanzará en la descentralización del manejo de combustibles. La responsabilidad de adquirir estos insumos volverá a los generadores térmicos, mientras que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dejará de concentrar esas compras.

El comunicado oficial detalla que la compañía mantendrá sus funciones de despacho, administración del mercado y su rol de proveedor de última instancia, en línea con su diseño original.

Respeto a los contratos y cambio de rol

El nuevo marco regulatorio reafirma que se respetarán los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en el año 2028. Con esta reforma, el Gobierno Nacional busca consolidar un cambio estructural en el que el Estado, según detallaron, «deja de actuar como empresario para volver a ser garante de reglas claras, precios reales y libertad de contratación».

La resolución del Gobierno