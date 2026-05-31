Los casos Skanska y Odebrecht, a un paso del veredicto: cómo avanzó el juicio oral contra ex funcionarios K

Julio De Vido, uno de los principales acusados entre los ex funcionarios K. Foto: Gentileza.

La ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) entre 2004 y 2006 desató los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo. Los expedientes, conocidos como Skanska y Odebrecht, llegaron a la etapa de juicio oral y quedaron a un paso de la sentencia. Pasaron 20 años desde el inicio del escándalo que salpicó a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.

El principal acusado en ambos expedientes es Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal. El exfuncionario cumple hoy una condena por la Tragedia de Once bajo prisión domiciliaria en su chacra de Zárate. Las audiencias se desarrollan de forma mixta en los tribunales de Comodoro Py.

Caso Skanska: el esquema de coimas que apuntó la fiscalía

El juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli abrieron la investigación de la causa Skanska en 2006. Para el fiscal Abel Córdoba, un esquema de sobornos a funcionarios públicos para direccionar las obras de los gasoductos hacia la empresa sueca.

En total, el expediente involucra a 30 procesados entre exfuncionarios y empresarios. El fiscal Abel Córdoba pidió 5 años de prisión para De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exgerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Además, solicitó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Para el fiscal Abel Córdoba, se logró comprobar que existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de direccionamientos de obras hacia la empresa de origen sueco.

Por su parte, el fiscal Joaquin Gaset destacó el rol de los acusados. “De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos (TGN y TGS) y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada”, subrayó Gaset en su exposición.

Respecto a los ejecutivos privados, la fiscalía requirió 4 años y 6 meses de cárcel para ocho directivos y gerentes de Skanska. También pidió 4 años para el contador Alfredo Norberto Greco y el apoderado de Infinity Group, Adrián Félix López. Para los otros 17 imputados, los fiscales sugirieron la absolución al no encontrar pruebas suficientes sobre su responsabilidad en los hechos.

Por su parte, los defensores de todos los acusados exigieron la absolución ante los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

Y es que, en el 2011, todos los imputados fueron sobreseídos, ya que en mayo 2008 la Sala 1 de la Cámara Federal había declarado nulas las grabaciones que se incorporaron a la causa, en donde el director de la compañía sueca admite haber pagado coimas a funcionarios de Enargas y Nación Fideicomisos.

Sin embargo, en 2016, el caso se reabrió porque la Sala IV de la Cámara de Casación Penal declaró la validez de la prueba.

El direccionamiento de Odebrecht

La causa Odebrecht surgió como un desprendimiento de Skanska en 2007, tras una denuncia anónima que recibió Stornelli. El fallecido fiscal Federico Delgado y el juez Daniel Rafecas impulsaron la instrucción original del caso.

Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz pidieron condenar a cuatro de los cinco imputados que llegaron al juicio oral. Los acusadores apuntaron contra De Vido por delegar facultades y crear un marco normativo a la medida de la constructora brasileña. Argumentaron que esta reglamentación permitió “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario” con el objetivo de direccionar la contratación.

Luciani e Ipohorski Lenkiewicz solicitaron 4 años de prisión para De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Cámeron. A su vez, exigieron 3 años y 6 meses para Cristian Folgar –exsubsecretario de Combustibles– y Luis Beuret –exvicepresidente de CAMMESA–. Finalmente, pidieron absolver a Julio Armando Bragulat –exsubgerente de CAMMESA–.

Las defensas de los acusados en el caso Odebrecht reclamaron la absolución masiva. Los abogados argumentaron que las contrataciones respetaron las leyes vigentes ante la emergencia económica y energética de aquellos años.

Etapas finales en Comodoro Py

El Tribunal Oral Federal 2 –integrado por Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Costabel– completó la etapa de alegatos. Las partes tendrán la oportunidad de refutar argumentos adversos esta semana mediante un sistema mixto de videoconferencia y presencialidad en los tribunales de Comodoro Py.

Las audiencias de réplicas arrancan el lunes con Skanska y siguen el martes con Odebrecht. Luego, los jueces darán la oportunidad a los imputados de pronunciar sus últimas palabras antes de retirarse a deliberar las sentencias.