Gracias al Toyota Well, YPF redujo un 25% el tiempo de construcción de pozos en Vaca Muerta

YPF redujo un 25% el ciclo de construcción de los pozos en Vaca Muerta, un hito que redunda en menores costos.

Tecnología y disciplina son las dos claves que llevaron a que YPF logre achicar un cuarto el tiempo que le toma realizar cada pozo de Vaca Muerta. El cambio se logró gracias a la aplicación del proyecto Toyota Well y representa un avance clave en la reducción de costos y mejora de la competitividad.

La construcción de pozos es un proceso que abarca desde la preparación inicial del terreno hasta la apertura de la primera válvula. Este hito alcanzado por YPF es el resultado directo del proyecto Toyota Well, una alianza estratégica con la automotriz japonesa Toyota que aplica el sistema de producción TPS (Toyota Production System) al desarrollo de pozos petroleros.

“Este resultado demuestra que la innovación aplicada con disciplina transforma la industria. Toyota Well nos permite producir más, mejor y más rápido”, aseguró el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín al destacar el logro.

Desde la petrolera explicaron que el proyecto, que comenzó como una prueba piloto, hoy se implementa a escala completa, con más de siete vicepresidencias involucradas y más de 250 personas trabajando en equipos integrados junto a contratistas.

En ese sentido, la referente del Toyota Well, Micaela Julieta Cecchini, explicó que “Toyota Well es una transformación cultural para YPF y para nuestros proveedores. Estamos cambiando la forma en que trabajamos, construyendo relaciones más colaborativas y eficientes”.

Los logros del Toyota Well en Vaca Muerta

Un ejemplo de los avances logrados gracias a la instrumentación del Toyota Well, YPF destacó que consiguió una reducción récord del 71% en los tiempos en la puesta en marcha de los pozos. Antes de su aplicación se tardaba 10 días en promedio a enganchar 4 pozos, pero ahora se logró hacerlo en menos de un día, un plazo sin precedentes en Argentina.

En este cambio, la puesta en marcha del Real Time Intelligence Center (RTIC) fue clave para el éxito, pues desde la operadora consideraron que aportó visibilidad operativa en tiempo real, análisis de datos y soporte técnico para la toma de decisiones ágiles.

«Su contribución permitió integrar tecnología y conocimiento en campo, acelerando la transformación operativa», marcaron desde la firma. A la vez que enfatizaron que estos resultados son pasos firmes dentro del Plan 4×4 de la petrolera, para multiplicar 4 veces el valor de la operadora en 4 años.

«La reducción de tiempos operativos permite escalar con mayor velocidad, manteniendo la calidad y reduciendo costos, lo que fortalece la competitividad de la compañía en el mercado energético», indicaron.