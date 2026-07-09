El Pachón avanza en San Juan: Glencore cerró su campaña 2025-2026 destacando las inversiones en infraestructura y el empleo generado

El Pachón está ubicado en San Juan, a solo cinco kilómetros de la frontera con Chile. Foto: gentileza.

La suiza Glencore finalizó su campaña 2025-2026 en el proyecto de cobre y molibdeno El Pachón, ubicado en San Juan, a solo cinco kilómetros de la frontera con Chile. Además de los datos relevados a partir de los estudios técnicos, desde la firma resaltaron el impacto regional, tanto por la mano de obra empleada como las inversiones en infraestructura que se requirieron.

Respecto a la exploración, durante este periodo se registraron 21.246 metros de perforación que estuvieron distribuidos en 53 pozos. A partir de los resultados se pudo avanzar en el desarrollo de estudios clave de geofísica, geotecnia, hidrogeología y magnetometría necesarios para el modelado del yacimiento.

La puesta en marcha de este proceso requirió de un equipo conformado por 60 profesionales, con 30 empleados directos y 30 contratados en la provincia. Durante el momento de mayor actividad en la campaña, se llegó a un pico de 600 trabajadores a través de proveedoras y contratistas locales.

En términos de infraestructura, se destacó la finalización de dos puentes estratégicos sobre los ríos Colorado y Los Patos, una obra que demandó una inversión de 15 millones de dólares y demandó un pico máximo de 120 trabajadores directos, siendo la mayoría de la zona.

Foto: gentileza.

Según la empresa, la actividad se desarrolló sin que se registraran accidentes ni lesiones, debido al cumplimiento de los estándares de seguridad, así como las capacitaciones y entrenamientos continuos en prevención de riesgos que se llevaron adelante.

En relación al impacto económico regional, el proyecto destinó 44,5 millones de dólares a la contratación de servicios y compras en San Juan durante 2025. De ese total, un 31% correspondió a proveedores y contratistas del departamento Calingasta, mientras que otros 500 millones de pesos se invirtieron en programas educativos y emprendimientos comunitarios.

En relación a estos resultados, el director de Portafolio de Proyectos LATAM de Glencore, Christoff Kuhn, valoró tanto el avance del proyecto como su potencial a futuro.

«Este hito reafirma nuestro compromiso de avanzar con disciplina, seguridad y responsabilidad para desarrollar una operación de clase mundial que produzca cobre de manera segura, confiable y sostenible, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda mundial de este mineral esencial para la transición energética», afirmó.