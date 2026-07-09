El Pachón avanza en San Juan: Glencore cerró su campaña 2025-2026 destacando las inversiones en infraestructura y el empleo generado
La multinacional suiza completó más de 21.000 metros de perforación en el yacimiento de cobre y molibdeno, así como obras clave. En esa línea, destacó el impacto regional y el potencial del proyecto a futuro.
La suiza Glencore finalizó su campaña 2025-2026 en el proyecto de cobre y molibdeno El Pachón, ubicado en San Juan, a solo cinco kilómetros de la frontera con Chile. Además de los datos relevados a partir de los estudios técnicos, desde la firma resaltaron el impacto regional, tanto por la mano de obra empleada como las inversiones en infraestructura que se requirieron.
Respecto a la exploración, durante este periodo se registraron 21.246 metros de perforación que estuvieron distribuidos en 53 pozos. A partir de los resultados se pudo avanzar en el desarrollo de estudios clave de geofísica, geotecnia, hidrogeología y magnetometría necesarios para el modelado del yacimiento.
La puesta en marcha de este proceso requirió de un equipo conformado por 60 profesionales, con 30 empleados directos y 30 contratados en la provincia. Durante el momento de mayor actividad en la campaña, se llegó a un pico de 600 trabajadores a través de proveedoras y contratistas locales.
En términos de infraestructura, se destacó la finalización de dos puentes estratégicos sobre los ríos Colorado y Los Patos, una obra que demandó una inversión de 15 millones de dólares y demandó un pico máximo de 120 trabajadores directos, siendo la mayoría de la zona.
Según la empresa, la actividad se desarrolló sin que se registraran accidentes ni lesiones, debido al cumplimiento de los estándares de seguridad, así como las capacitaciones y entrenamientos continuos en prevención de riesgos que se llevaron adelante.
En relación al impacto económico regional, el proyecto destinó 44,5 millones de dólares a la contratación de servicios y compras en San Juan durante 2025. De ese total, un 31% correspondió a proveedores y contratistas del departamento Calingasta, mientras que otros 500 millones de pesos se invirtieron en programas educativos y emprendimientos comunitarios.
En relación a estos resultados, el director de Portafolio de Proyectos LATAM de Glencore, Christoff Kuhn, valoró tanto el avance del proyecto como su potencial a futuro.
«Este hito reafirma nuestro compromiso de avanzar con disciplina, seguridad y responsabilidad para desarrollar una operación de clase mundial que produzca cobre de manera segura, confiable y sostenible, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda mundial de este mineral esencial para la transición energética», afirmó.
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