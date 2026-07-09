Vaca Muerta produce en 15 segundos la energía que un estadio consume en un partido completo del Mundial 2026

Un partido requiere miles de kilovatios-hora para alimentar la iluminación, las transmisiones, la climatización y toda la infraestructura que hace posible el espectáculo. Foto gentileza.

Cada vez que el árbitro da el silbatazo inicial de un partido del Mundial 2026, comienza un espectáculo que moviliza mucho más que a 22 jugadores y millones de hinchas. Detrás de los 90 minutos de juego funciona una gigantesca infraestructura tecnológica que necesita un importante suministro de energía para sostener la iluminación del estadio, las pantallas, los sistemas de sonido, las transmisiones de televisión, la climatización y todos los servicios que acompañan el evento.

Se estima que un solo encuentro de la Copa del Mundo puede demandar alrededor de 25.000 kilovatios-hora (kWh) de electricidad. Es una cifra difícil de imaginar, pero representa la energía necesaria para que el espectáculo llegue en tiempo real a millones de personas alrededor del planeta.

Esa electricidad no surge de manera espontánea. Es el resultado de transformar distintas fuentes primarias de energía, entre ellas el gas natural y el petróleo. En Argentina, el gas ocupa un lugar central en la matriz energética: cerca del 60% de la electricidad que consume el país se genera a partir de este recurso, según datos difundidos por Tecpetrol.

Y allí aparece uno de los grandes protagonistas de Vaca Muerta. Fortín de Piedra, el principal yacimiento gasífero operado por Tecpetrol, produce actualmente unos 24 millones de metros cúbicos de gas por día, una escala que permite comprender el rol estratégico que tiene la formación neuquina para abastecer de energía al país.

El yacimiento es uno de las estrellas de la cuenca neuquina. Foto gentileza Tecpetrol.

Si se considera que cada metro cúbico de gas puede utilizarse para generar aproximadamente 10 kWh de energía y que una central termoeléctrica de ciclo combinado alcanza una eficiencia cercana al 60%, la producción diaria de Fortín de Piedra equivale a unos 144 millones de kWh de energía.

La comparación con el fútbol ayuda a poner esos números en perspectiva. Si un partido del Mundial consume alrededor de 25.000 kWh, la producción energética diaria de Fortín de Piedra equivale a la demanda de 5.760 encuentros de esas características.

Llevado aún más lejos, ese volumen de energía permitiría cubrir el equivalente al consumo de 54 Copas del Mundo completas, una dimensión que refleja la escala de producción alcanzada por uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.

La analogía más impactante llega cuando se mide el tiempo. Toda la energía que un estadio necesita para disputar un partido de 90 minutos es equivalente a la que Fortín de Piedra produce, en términos de valor energético, en apenas 15 segundos.

Mientras una pelota tarda una hora y media en recorrer un Mundial, el principal yacimiento gasífero de Vaca Muerta genera esa misma cantidad de energía en el tiempo que demanda un saque lateral.