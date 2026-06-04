Las estaciones de Shell cambian de dueño en Argentina: la compra cerró en US$ 1.420 millones

La compañía suiza Mercuria Energy Group, junto a Integra Capital, el fondo de inversión encabezado por José Luis Manzano, concretó la compra de los activos de Raízen en Argentina en una operación valuada en US$ 1.420 millones. El acuerdo incluye la red de estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell en el país y una serie de activos considerados estratégicos para el negocio de combustibles.

La transacción comprende 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles localizadas en Arroyo Seco y Santa Fe. Se trata de una de las operaciones más relevantes registradas en los últimos años dentro del sector energético argentino.

La venta había trascendido durante la madrugada del jueves y posteriormente fue confirmada oficialmente por Raízen mediante un comunicado. La compañía precisó que el valor final alcanzó los US$ 1.420 millones, monto que será abonado en efectivo al cierre de la operación, sujeto a los ajustes habituales relacionados con capital de trabajo, efectivo disponible, deuda y gastos asociados a la transacción, según informó Bloomberg Línea.

Además del pago acordado, el convenio contempla la asunción por parte del comprador de la deuda correspondiente a Raízen Argentina S.A.U. El cierre definitivo de la operación aún dependerá del cumplimiento de las condiciones previas habituales para este tipo de transacciones, entre ellas las aprobaciones regulatorias y judiciales pertinentes.

Los activos transferidos tienen una fuerte incidencia dentro del mercado local. La refinería de Dock Sud representa aproximadamente el 14% de la producción nacional de combustibles, mientras que la red de estaciones Shell concentra el 17,9% del mercado argentino, ubicándose detrás de YPF, que lidera el sector con una participación del 58,1%.

La adquisición fortalece la presencia de Mercuria en el país. La firma, fundada en Ginebra en 2004, es uno de los principales grupos independientes de energía y comercialización de materias primas a nivel mundial. Actualmente opera en más de 50 países distribuidos en cinco continentes y registra ingresos superiores a los US$ 140.000 millones.

La compañía participa en distintos segmentos de la cadena energética, incluyendo petróleo crudo, combustibles refinados, gas natural, gas natural licuado, energía eléctrica, energías renovables y metales. En América Latina desarrolla actividades que abarcan desde México y Panamá hasta Argentina, donde además cuenta con activos logísticos vinculados al sector energético.

Mercuria ya tenía una presencia relevante en el mercado argentino a través de Phoenix Resources, empresa con operaciones en Vaca Muerta. En ese proyecto también participa José Luis Manzano, socio de la compañía suiza en el país y fundador de Integra Capital, que volvió a acompañar a Mercuria en esta adquisición.

Uno de los puntos centrales de la operación es la continuidad de la marca Shell en Argentina. Según trascendió, Mercuria alcanzó un acuerdo de licencia que le permitirá seguir utilizando la marca, por lo que no se esperan cambios visibles para los consumidores que habitualmente utilizan la red de estaciones de servicio.

La decisión de Raízen de desprenderse de sus activos argentinos se enmarca en el proceso de reestructuración financiera que atraviesa la compañía. La empresa presentó ante sus acreedores una propuesta final para reorganizar una deuda cercana a los US$ 13.000 millones, en un intento por alcanzar un acuerdo extrajudicial que cuente con el respaldo de más del 70% de los acreedores involucrados.

Con esta venta, Raízen obtiene recursos para avanzar en su proceso de saneamiento financiero, mientras que Mercuria e Integra Capital consolidan su posición dentro del mercado energético argentino. La incorporación de la red Shell, la refinería de Dock Sud y el resto de los activos les permite ampliar su presencia en toda la cadena de valor de los combustibles y reforzar su apuesta por uno de los principales mercados energéticos de la región.