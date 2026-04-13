YPF acuerda con Halliburton para modernizar la fractura en Vaca Muerta

La iniciativa conjunta busca establecer un nuevo estándar tecnológico en el desarrollo shale, combinando electrificación, monitoreo en tiempo real y optimización de recursos en las operaciones de fractura. Foto gentileza.

YPF dio un nuevo paso en su estrategia para optimizar el desarrollo del shale al cerrar un contrato de largo plazo con Halliburton. El acuerdo abarca servicios integrados de completación y se enfoca en modernizar las etapas de fractura hidráulica con tecnología de última generación.

El mismo establece una relación extendida en el tiempo y consolida a la firma estadounidense como uno de los actores centrales en la actividad de campo. Para la compañía de servicios,la adjudicación refuerza su posicionamiento en el país y amplía su participación en uno de los reservorios no convencionales más dinámicos a nivel global.

Cambio tecnológico en las operaciones

El núcleo del contrato está puesto en la incorporación de equipos de fractura eléctrica, una alternativa que permite reducir el consumo de combustibles tradicionales y mejorar el desempeño energético de las operaciones. A esto se suma la adopción de herramientas digitales capaces de supervisar y ajustar los trabajos en tiempo real.

Este esquema integrado apunta a lograr mayor precisión en cada etapa, disminuir variaciones operativas y aprovechar mejor los recursos disponibles. La combinación de electrificación y automatización también habilita un entorno más predecible para la toma de decisiones en campo.

El avance se da en paralelo al crecimiento sostenido de Vaca Muerta, donde las tareas de completación son determinantes para sostener la productividad de los pozos. En ese contexto, empresas de servicios como Halliburton vienen incrementando su nivel de actividad y participación en las operaciones.

La dinámica del shale exige cada vez mayor eficiencia y escala, por lo que la incorporación de nuevas tecnologías se vuelve un factor clave para acompañar la expansión de la producción.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es mejorar los costos por pozo y, al mismo tiempo, avanzar en prácticas más eficientes desde el punto de vista ambiental. La electrificación de equipos y la digitalización de procesos aparecen como herramientas centrales para reducir la huella de las operaciones.

Con este acuerdo, ambas empresas buscan sentar las bases para una nueva etapa en el desarrollo de Vaca Muerta, apoyada en innovación tecnológica y en una mayor integración de datos en tiempo real.