TotalEnergies ampliará la producción de gas en Vaca Muerta y prevé invertir hasta US$5.000 millones en petróleo

Operarios de TotalEnergies en Vaca Muerta. La petrolera francesa anunció inversiones millonarias para ampliar su producción en la Cuenca Neuquina. (Foto: Gentileza)

La petrolera francesa TotalEnergies presentó en Argentina Week París sus planes para Vaca Muerta: ampliar la producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, un proyecto que representa una inversión potencial de unos US$5.000 millones. Durante su exposición, el presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, pidió el acompañamiento del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presente en el encuentro.

Según el comunicado de Presidencia, su cartera total de proyectos en la Argentina ronda los US$10.000 millones, aunque los montos detallados públicamente suman unos US$6.500 millones. Pouyanné vinculó esos planes con los cambios normativos impulsados por el gobierno nacional.

Vaca Muerta: gas en Aguada Pichana y petróleo en San Roque

En Neuquén, la estrategia de la firma apunta a dos frentes. Por un lado, busca ampliar su producción de gas natural en Aguada Pichana. Por el otro, apunta a desarrollar petróleo en San Roque, con una inversión potencial estimada en US$5.000 millones.

Pouyanné aprovechó la presencia de Figueroa en el auditorio parisino para pedirle públicamente su acompañamiento para avanzar con ese desarrollo en la provincia.

El factor Milei: RIGI, giro de dividendos y el proyecto offshore Alberdi

Antes de su intervención ante los empresarios, el titular de TotalEnergies mantuvo una reunión a solas con el presidente Javier Milei, a quien le adelantó los anuncios.

El otro gran anuncio de la jornada fue un nuevo desarrollo costa afuera en Tierra del Fuego, con una inversión prevista de US$1.500 millones. Pouyanné contó que eligió el nombre del proyecto junto al mandatario: se llamará Alberdi, en homenaje a Juan Bautista Alberdi.

El ejecutivo vinculó las inversiones con dos cambios que calificó como centrales para las decisiones de una compañía global: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Recordó que había planteado esas condiciones a Milei en su primer encuentro, en Buenos Aires en 2024, y sostuvo que las reformas abrieron una nueva perspectiva para invertir en el país.

Medio siglo en el país y mensaje a los inversores

El encuentro fue organizado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, a quien Pouyanné agradeció especialmente por su papel para facilitar el diálogo entre la petrolera y el gobierno nacional.

TotalEnergies tiene casi medio siglo de presencia en la Argentina. Ante sus pares franceses, el ejecutivo alentó a invertir en el país y planteó la continuidad de las reglas como condición para concretar los proyectos.