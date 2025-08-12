Compañía Mega operará al 100% con energía renovable tras un acuerdo con YPF Luz



Compañía Mega, referente en el procesamiento de gas natural de Vaca Muerta y principal exportadora argentina de productos como el gas licuado de petróleo (GLP), firmó un contrato con YPF Luz para abastecer el 100% de sus operaciones con energía renovable.

El acuerdo, del tipo PPA (Power Purchase Agreement), fue rubricado por el CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, y su par de YPF Luz, Martín Mandarano, tras un proceso licitatorio abierto y competitivo. Garantiza el suministro de 100.800 MWh por año durante un período de cinco años, volumen que equivale al consumo anual de más de 27.300 hogares.

La energía provendrá del Parque Eólico CASA, ubicado en Olavarría, y del Parque Solar El Quemado, de Mendoza, uno de los proyectos renovables de mayor capacidad instalada del país. Este abastecimiento permitirá una reducción estimada de 44.352 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anuales.

“Este acuerdo representa un paso clave en la estrategia de crecimiento sostenible de Mega. Nos permite afianzar nuestro liderazgo con más tecnología, más inversiones y energía 100% renovable”, destacó Córdoba.

Mandarano, por su parte, subrayó que “YPF Luz lidera el market share de venta de energía renovable a clientes industriales” y que este contrato confirma que abastecerse de fuentes limpias en Argentina “es una opción costo-eficiente”.

La gran separadora del gas de Vaca Muerta

Fundada en 2001, Compañía Mega es propiedad de YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%). Procesa alrededor del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina, con plantas en Loma La Lata y Bahía Blanca, unidas por un poliducto de 600 kilómetros.

Separa del gas el etano, propano, butano y la gasolina natural, con los cuales abastece al mercado interno y lidera las exportaciones de GLP en Argentina.

La firma tiene en marcha un proceso de expansión, que apunta a hacer frente a la mayor cantidad de estos líquidos del gas que se espera que aporte Vaca Muerta a partir tanto del petróleo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), como de los planes de exportación de gas natural licuado (GNL).