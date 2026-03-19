Conocé a la primera mujer argentina que viajará al espacio

María Noel de Castro Campos será la primera mujer argentina en viajar al espacio, en una misión prevista para 2027.

La historia de María Noel de Castro Campos parece salida de una película, pero es real. Nacida en Salta, completó sus estudios en Argentina, realizó su formación en el exterior y se conviritó en la primera mujer argentina que viajará al espacio. Y que ahora cuenta además con el apoyo de la petrolera de bandera, YPF.

Ingeniera biomédica egresada de la Universidad Favaloro, piloto civil y especialista en bioastronáutica, De Castro construyó un perfil poco común, combinando ciencia, técnica y vocación. Su especialidad, el estudio de cómo responde el cuerpo humano en el espacio, resulta clave para el futuro de las misiones espaciales.

Pero su camino no fue inmediato ni sencillo. Con disciplina y constancia, se abrió paso en ámbitos altamente competitivos hasta llegar a Estados Unidos, donde se entrenó en programas de primer nivel. Uno de los pasos decisivos fue su ingreso a Project PoSSUM, una iniciativa internacional que prepara científicos para misiones en condiciones similares a las del espacio, según comentó en una entrevista reciente en Infobae.

Allí realizó simulaciones, vuelos de gravedad cero, entrenamiento con trajes presurizados y prácticas de emergencia. Todo forma parte de una preparación exigente que ahora se intensificará: en los próximos meses comenzará un entrenamiento de nueve meses, considerado el tramo más duro del proceso.

La candidata argentina se entrena en simuladores, buceo profundo y vuelos parabólicos para adaptarse a las condiciones de microgravedad. Foto gentileza.

En distintas entrevistas, Del Castro sostuvo que “el espacio no es solo para unos pocos”, y que con preparación, determinación y sin apagar los sueños de los niños, “no hay nada que no esté al alcance de todos”.

En las últimas horas, la empresa YPF anunció que la acompañará en este desafío, sumando respaldo a un proyecto que ya despierta entusiasmo en la comunidad científica y en todo el país. Desde la compañía destacaron el orgullo de apoyar a una figura que representa el talento argentino llevado al máximo nivel: incluso más allá de la Tierra.

La misión en la que podría participar está prevista para 2027 y tendría como destino la Estación Espacial Internacional. El viaje se realizaría en la cápsula Dragon, utilizada en operaciones espaciales tripuladas, en el marco de una iniciativa que combina participación estatal y privada.

Sin embargo, el proyecto va mucho más allá de un logro individual. De Castro busca que la Argentina tenga un rol activo en la misión, llevando investigaciones propias al espacio. Entre sus intereses se destacan los estudios biomédicos y los avances en producción de alimentos en condiciones extremas, un área clave para futuras misiones a la Luna y Marte.

Del Castro desde hace tiempo promueve la participación de niñas y jóvenes en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), convencida de que el acceso a la educación puede transformar realidades. Foto gentileza.

Su participación contempla una dimensión simbólica fuerte: la posibilidad de que el país tenga presencia en uno de los escenarios más desafiantes del conocimiento humano. La ingeniera lo plantea como un objetivo colectivo, que puede abrir puertas a científicos, médicos y técnicos argentinos.

El respaldo de YPF se suma a este camino como una señal de apoyo institucional y apuesta estratégica. En un contexto donde la exploración espacial se expande y se vuelve cada vez más colaborativa, la presencia argentina empieza a ganar terreno.

Aún quedan etapas por confirmar y desafíos por superar, pero el horizonte es claro. María Noel de Castro Campos ya no solo representa una posibilidad individual, sino una oportunidad histórica: la de ver a la Argentina dar un salto hacia el espacio.