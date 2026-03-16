Con una inversión de US$11 millones, inauguró el Instituto Vaca Muerta y ya tiene 17.000 inscriptos

Unos 50.000 puestos de trabajo son los que se calcula que el desarrollo de Vaca Muerta generará en Neuquén y Río Negro en los próximos cuatro años y para dar una respuesta de calidad a esa necesidad se inauguró formalmente el Instituto Vaca Muerta (IVM), un complejo impulsado por YPF y la Fundación YPF que logró convertirse en una iniciativa de la industria entera, con 30 empresas participantes, además del gobierno provincial y local de Neuquén, que permitieron un desarrollo de la más alta calidad puesto que se invirtieron nada menos que 11 millones de dólares.

La inauguración congregó a gran parte de las 31 empresas socias del complejo que se montó en una de las nabes del Polo Científico y Tecnológico de Neuquén, un complejo edilicio realizado por la comuna. Pero también estuvieron presentes los referentes de los sindicatos petroleros, los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, el intendente local Mariano Gaido, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.

El acto formal se da a una semana de que se iniciara el primer curso de formación y en su discurso se destacó la puesta en marcha del IVM como un hito histórico. «Para mí es un sueño hecho realidad», aseguró en su discurso el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Y marcó que “este es el segundo proyecto colaborativo que llevamos adelante. Invertimos los privados, y lo hicimos entre todos para aportar nuestro granito de arena para que el país finalmente despegue”

Y recordó que el pedido de trabajar en la capacitación se lo hizo el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, “la industria energética tiene una responsabilidad generacional de desarrollar Vaca Muerta y para eso, necesitamos educación. Desde la industria hicimos lo que había que hacerse para que la gente aprenda lo que es la productividad, pero también de seguridad porque no hay un solo metro cúbico que justifique una curita».

El gobernador neuquino marcó la inauguración del complejo como un «día histórico» y destacó que “la formación es clave para el desarrollo de Vaca Muerta, buscamos la manera de capacitar a nuestra gente y apostamos a tener una mirada federal, llevando al instituto a otros lugares de la provincia«. Un punto sobre el que anunció que en Plaza Huincul se avanzará en capacitaciones junto al apoyo del municipio.

Por su parte, Weretilneck aseguró que los rionegrinos “nos sentimos más hermanados que nunca con los neuquinos, formamos parte de un momento histórico para la Patagonia».

Al pedido de extensión geográfica de las capacitaciones se sumó Rucci al marcar que «este es el primer paso, ahora hay que dar un paso más para poder trasladar esto a otras localidades para darle las mismas oportunidades a todos».

Capacitaciones con la misma tecnología que se usa en los yacimientos

El complejo se emplaza en los tres pisos del edificio, abarcando en su interior no solo modernas aulas equipas con pizarrones led, sino que cuenta con seis salas de simulación, en donde los alumnos deben aprobar en la práctica virtual los contenidos que vieron en clases.

Además, se cuenta con salas especialmente equipadas con la misma tecnología que hoy se utiliza en Vaca Muerta, como son las salas de automatización, química, electricidad y perforación. Siendo la frutilla del postres el pozo escuela, que se encuentra en el área Río Neuquén pero el cual puede ser seguido en vivo desde la sala de perforación del instituto.

Todo este equipamiento de punta demandó una inversión de 11 millones de dólares que fue aportada por las 31 empresas socias, y cada año se estima que el costo de funcionamiento será de otros tres millones de dólares, también financiados por las firmas.

Para los alumnos las clases son gratuitas y tiene solo dos requisitos a la hora de inscribirse: deben tener el secundario completo y entre 18 y 35 años. De momento ya se inscribirieron 17.000 alumnos y en total 30.000 crearon su usuario en el complejo que apunta a capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año, con cursos de cuatro meses de extensión en perfiles clave como son los de operador en perforación, fractura, instrumentación, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y producción; y en seguridad operativa en yacimiento.

Las empresas que forman parte del IVM son, en el segmento operadoras: YPF, Pluspetrol, Chevron, PAE, Total Energies, Vista, Tecpetrol, Shell, Pampa Energía, CGC y Phoenix Global Resources. Mientras que en las empresas de servicios, se trata de Halliburton, San Antonio Internacional, Oilfield & Production Services (OPS), DLS Archer, Contreras Hermanos, TSB, NOV, SLB, PECOM, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Calfrac Well Services, Wenlen, Huinoil, SIAM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, Pason DGS y Marbar.