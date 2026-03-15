Una necesidad de YPF los unió hace 30 años y hoy son esenciales en Vaca Muerta

Tres décadas. Las que unen a Tondini y D’ambrossio en una sociedad sin fisuras. (Foto: Cecilia Maletti)

Una necesidad. Ese es el disparador que puede dar inicio a un producto o un servicio que antes no existía, y emerge para suplir esa necesidad puntual, generando hacia adelante un sinfín de encadenamientos productivos virtuosos.



Justamente esa es la historia de Alejandro Tondini y Victor D’ambrossio. Una necesidad los encontró hace tres décadas, y a partir de allí nació una sociedad que se transformó en amistad, dando origen a Serpi SRL, una empresa radicada en Neuquén especializada en impermeabilización de piletas para efluentes industriales.



“El tema de las piletas surgió a partir de una necesidad de YPF en el año 1995. Yo trabajaba en Pirelli. Y estábamos revistiendo tanques para petróleo”, recuerda Víctor.

“A la gente de YPF se le ocurrió impermeabilizar las piletas con el mismo material, y resultó que ese material no servía. Entonces Pirelli desarrolló un material nuevo. Un material que ya se fabricaba en el lugar donde trabajaba Alejandro. Así fue que nos encontramos y nos conocimos”, relata.

“Iniciamos nuestra empresa a raíz de una necesidad puntual de YPF. Y nos dimos cuenta que de podíamos y sabíamos como suplir esa necesidad”. Víctor D’ambrossio – Serpi SRL



Ya en el año 1996, YPF aprobó el uso de ese material en las piletas, pero al mismo tiempo sucedió algo que terminó de dar impulso al nacimiento de la sociedad: Pirelli decidió retirarse del país.

Fue en ese momento en que Tondini y D’ambrossio decidieron unir sus caminos y crear Serpi SRL. Nunca más se separaron.



En octubre del año 2001, dos meses antes de la crisis, lograron adquirir la representación de Sika, y convertirse en el canal comercial oficial para toda la región, y dando origen a la pata comercial del proyecto.



La empresa se configuró de esa manera con dos divisiones, una enfocada en las obras de campo y otra en la provisión comercial de productos de impermeabilización.

Con ese modelo virtuoso, estan a punto de cumplir 29 años de trayectoria, justo en el momento cumbre de Vaca Muerta, donde el uso de piletas para el tratamiento de aguas de francking está en su apogeo.

1/ 7 Tres décadas. El recorrido de la sociedad de Tondini y D’ambrossio en Serpi SRL. (Foto: Cecilia Maletti) 2/ 7 Preparación. Una de las obras de Serpi en Vaca Muerta, antes de su puesta en marcha. 3/ 7 Atardecer. Una de las piletas construidas por Serpi en Vaca Muerta, en una puesta del sol. 4/ 7 Vista aérea. Una de las obras de Serpi en Vaca Muerta, vista desde el aire. 5/ 7 Piletas de tratamiento. Las aguas de Vaca Muerta deben ser contenidas y Serpi es clave en ese proceso. 6/ 7 Piletas de tratamiento. Los líquidos de Vaca Muerta deben ser contenidos y Serpi es clave en ese proceso. 7/ 7 Piletas de tratamiento. Los efluentes de Vaca Muerta deben ser contenidos y Serpi es clave en ese proceso.



Se trata de obras de enorme envergadura, que consisten en una pata esencial del proceso de producción de shale, con un horizonte de crecimiento enorme para los próximos cinco años de la mano de las exportaciones energéticas.



Sin embargo, el servicio de impermeabilización de piletas trasciende las fronteras de la región y se ha extendido a todo el país, diversificando el servicio a otro tipo de obras que no tienen relación alguna con los hidrocarburos, como por ejemplo las lagunas de golf en los barrios privados más exclusivos del país.



“Hemos realizado obras importantes en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, e incluso hemos tomado una obra en Tierra del Fuego” explica Alejandro.

“A veces es mejor mantener una escala pequeña y ser austeros. Siempre digo que una escalera se sube de a un solo escalón”. Alejandro Tondini – Serpi SRL



Para ese tipo de trabajos, Serpi realiza el asesoramiento técnico y envía desde Neuquén el personal especializado y los equipos de montaje y soldadura, mientras que la mano de obra no especializada se contrata de forma local.



La austeridad ha sido otra de las claves del recorrido. Serpi ha mantenido una escala pequeña, que le ha permitido sortear los diferentes escenarios macroeconómicos sin descalzarse financieramente.

“Nosotros somos una empresa de estructura más bien chica” señala Tondini. “Aveces es preferible ser demasiado austeros. Siempre digo que ‘la escalera se sube de un escalón’” agrega.



Trabajan en Serpi SRL catorce personas, entre las cuales se distribuye la tarea de gestión, atención comercial, asesoramiento técnico, y obra.

Las proyecciones propias en base a la dinámica de la principal actividad económica de la región, indica que el aniversario número 30, los encontrará con aquel sueño que nació en una necesidad a suplir en su punto de mayor crecimiento.