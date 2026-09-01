Una empresa de Río Negro ganó el máximo reconocimiento de YPF para sus estaciones de servicio

La empresa opera un grupo de estaciones de servicio de YPF en distintas localidades de Río Negro. Foto gentileza.

En el marco de Estación YPF, la convención anual que reunió en La Rural a operadores de todo el país, la compañía distinguió a las estaciones de servicio con mejor desempeño de su red a través de una nueva edición de la Premiación +YPF, un programa que reconoce la excelencia en gestión, seguridad, innovación, experiencia del cliente y resultados comerciales.

La máxima distinción 2025, el Premio Diamante +YPF, fue otorgado a Servicios Cipolletti SRL – Río Salado SRL, operador de un grupo de estaciones de servicio con presencia en distintas localidades de Río Negro, por su desempeño integral durante el último período.

Además, YPF entregó los reconocimientos +YPF Oro a 11 operadores destacados de las regiones Área del Sol, Buenos Aires, Litoral, Mediterránea, Metropolitana, Pampeana, Patagonia y Valles, tanto de la red de terceros como de la red propia.

La premiación se realizó como cierre de una jornada en la que YPF compartió con su red la visión de futuro para el negocio de estaciones de servicio. Con 2.000 asistentes y bajo el concepto «Estación YPF», la compañía presentó iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de los clientes a través de mayor rapidez y calidad de atención, nuevas propuestas gastronómicas, innovación tecnológica y herramientas digitales para la gestión del negocio.

Las estaciones ganadoras fueron:

+YPF Diamante

• Servicios Cipolletti SRL – Río Salado SRL

+YPF ORO

• VASA S.A. – Mendoza

• Distribuidora Sur S.A. – Buenos Aires

• Favini S.A. – Santa Fe

• Gerardo Camilo Carlomagno – Córdoba

• Kalpat S.A.– Buenos Aires

• Barbero Hermanos S.A. – Buenos Aires

• Río Salado – Río Negro

• Luis Carrizo y Cia SRL – Salta

– Aca Villa Devoto – CABA

– Pilar RN 8 mano provincia – Buenos Aires

– Dolores – Buenos Aires

Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF, a través de un comunicado felicitó a los concursantes y aseguró: «Fue una buena oportunidad para reconocer a quienes hacen la diferencia todos los días. En la Premiación +YPF destacamos a estaciones y equipos por su gestión, seguridad, innovación y compromiso con el cliente«, concluyó.