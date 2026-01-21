Argentina batió en diciembre el récord histórico de producción de petróleo

La producción de petróleo de Vaca Muerta llevó a Argentina a tener la mayor extracción de crudo de toda su historia.

Mientras en Río Negro avanza la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que implica la construcción del mayor puerto exportador de petróleo del país, la producción de crudo alcanzó un nivel de récord absoluto en diciembre, con nada menos que 868.712 barriles por día.

Los datos corresponden al registro oficial de la Secretaría de Energía de la Nación y fueron procesados por este medio. Y marcan que en el último mes del 2025 el nivel de extracciones del conjunto de yacimientos del país se aceleró y superó por un 1,17% a la anterior marca histórica que se había alcanzado en octubre.

Dicho más en claro, la producción total del país subió más de 10.000 barriles por día sobre esa marca histórica de hace tres meses, que había sido la que destronó los 27 años que se mantuvo el hito de 1998.

Como EnergíaOn informó anoche, el récord nacional se debe centralmente al récord que a su vez alcanzó la provincia de Neuquén con 601.273 barriles por día, dado que representa que más del 69% de los barriles argentinos vienen de las tierras del Lanín.

La segunda provincia que más producción aportó fue Chubut, con 120.431 barriles por día, y con un caso destacado en Río Negro, pues la provincia tuvo un crecimiento en su nivel de extracciones, siendo la única en esa senda junto con Neuquén, que la llevó a los 23.673 barriles por día, un 8,19% más que el mes previo, gracias al impulso de los nuevos pozos que tiene con destino a Vaca Muerta.

Si bien diciembre se consolidó así como el mes con la mayor extracción de petróleo del país en sus más de 100 años de actividad petrolera, no sucede lo mismo con el 2025.

Al haberse dado un crecimiento sostenido a lo largo del año hasta el hito de diciembre, el promedio total del 2025 es de 800.037 barriles por día, por debajo del promedio de 1998 que fue de 846.955 barriles diarios y que sin dudas es la marca a batir en este 2026.

Las áreas de Vaca Muerta que impulsaron el récord

Cómo es habitual, un grupo de bloques de Vaca Muerta fueron los que más incrementaron su producción y en diciembre se grupo estuvo formado por Loma Campana que incorporó 9.465 barriles más por día; Bajo del Choique – La Invernada que sumó 5.722 barriles a su cuenta diaria; La Angostura Sur con 3.715 barriles por día más; Bandurria Sur con 1.900 y La Amarga Chica con 1.677 barriles más por día.

Lo destacado de las áreas que lideraron el aumento productivo está no tanto en los bloques de peso de la «zona caliente» de Vaca Muerta, que es el área cercana a Añelo. Sino precisamente en el auge mostrado por Bajo del Choique – La Invernada, que es corazón del desarrollo del hub norte de Vaca Muerta, más cercano a Rincón de los Sauces.