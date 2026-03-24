Daniel González en CERAWeek: “Esperamos sumar 15 ó 20 proyectos más al RIGI”

Por Victoria Terzaghi (Enviada especial a Houston)

Bajo el lema de “América Latina avanza hacia el frente” representantes de Brasil, Guyana y Argentina debatieron en torno el potencial productivo que tiene los tres países y el efecto que el actual conflicto en Medio Oriente ejerce como relocalizador de inversiones. El secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, destacó el éxito del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la atracción de nuevas empresas y proyectos y contó que esperan cerrar el programa con otros 15 a 20 proyectos más.

González compartió el panel junto con Sylvia Anjos, la presidenta de Exploración y Producción de Petrobras; y Vickram Bharrat el ministro de Recursos Naturales de Guyana, dos pesos pesados de la región con producciones de petróleo que superan a la de Argentina, pero que compartieron un doble punto en común: la búsqueda de nuevos inversores y empresas para poder explotar todos sus recursos.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue en lo que se focalizó González, quien explicó que desde el gobierno nacional una gran meta es recuperar la confianza de los inversores en el país. “Hasta ahora ha funcionado bien, se está volviendo a invertir en Argentina y estamos desregulando, no intervenimos en los mercados de gas, ni de petróleo. Y el RIGI es un programa de incentivos por ley que dura 15 meses más y ofrece incentivos fiscales importantes y ofrece 30 años de estabilidad regulatoria y fiscal”, marcó.

González enfatizó que el RIGI “ya tiene casi 40 proyecto y estimamos que para fines del programa vamos a tener otros 15 ó 20 proyectos”, sobre los que detalló que ya se presentaron los dos primeros para el upstream del petróleo, un sector que se incorporó hace solo un mes al programa de incentivos.

En ese sentido, se detalló que los dos proyectos de upstream que ya se presentaron corresponderían a las compañías Tecpetrol y Pampa Energía, a desarrollos focalizados en el petróleo de Vaca Muerta. Y que se estima que en total, de los 15 a 20 nuevos proyectos que busquen los beneficios fiscales del RIGI, 8 serán para el segmento del upstream que se incorporó a la norma recientemente.

El secretario coordinador destacó que “en el upstream tenemos oportunidades para nuevos operadores y tenemos un futuro para todas las compañías” y detalló que “no tenemos compañías de segundo nivel –un segmento que fue clave en el auge del shale de los Estados Unidos- y creo que necesitamos atraer a más empresas, porque es una oportunidad”.

Pero González también marcó que “en el midstream –el transporte- en Argentina no tenemos operadores, lo hacen las mismas petroleras, por lo cual hay muchísimas oportunidades”.

La minería no fue dejada de lado, dado que señaló que “también hay muchas oportunidades en minerales críticos. Somos el productor de más alto crecimiento en litio, hay una oportunidad enorme con el cobre con proyectos de excelencia y tenemos un programa de incentivo para producir de 1,5 a 2 millones de toneladas al año en el corto plazo”.

González planteó que actualmente “en Argentina las cosas son diferentes porque hay tres factores que coinciden: estamos pasando por una transformación cultural, económica y social bajo el liderazgo del presidente Javier Milei que ha vuelto a enfocar la economía, y nos permite pasar legislación y volver a la normalidad”.

“Lo segundo es que tenemos un recurso increíble en Vaca Muerta que hace 10 ó 15 años no estaba listo para explotar. Hoy estamos todos alineados con el mismo objetivo. Y el tercer factor es lo geopolítico, la seguridad energética es ahora la prioridad sobre la sustentabilidad que no ha desaparecido. Desde el punto de vista económico estamos muy lejos de los potenciales conflictos”, señaló.