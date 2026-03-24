CERAWeek: El CEO de Shell aseguró que no hay seguridad nacional sin seguridad energética

Por Victoria Terzaghi (Enviada especial a Houston)

La segunda jornada de CERAWeek by S&P Global, el ciclo de charlas sobre energía más importante del mundo tuvo un mensaje claro de parte de una de las supermajor del mundo, como es Shell, cuyo CEO Wael Sawan enfatizó la necesidad de que los países fortalezcan sus sistemas energéticos para que puedan soportar crisis como la que en estas semanas genera el conflicto en Medio Oriente.

Sawan fue más que claro “no hay seguridad nacional sin seguridad energética”, un punto que hace algunas décadas seguramente no estaba en la agenda de muchos países, pero que desde la invasión rusa a Ucrania y ahora con la tercera Guerra del Golfo, pone a varios países europeos en una compleja situación, al depender en la mayoría de los casos de la importación de energía.

“No existe una estrategia nacional si no hay seguridad energética, hay que reconocer eso, no hay seguridad nacional sin seguridad energética. Esto significa que debemos apoyar a los gobiernos a fortalecer los sistemas de energía”, marcó Sawan.

Y explicó que los sistemas nacionales, en especial en Europa, “deben ser construidos para ser resilientes, para poder lidiar con la incertidumbre”.

A diferencia de otras partes del mundo, como es el caso local de Estados Unidos, en donde se desarrolla CERAWeek que el eje de preocupación actual está en la disparada del precio de los combustibles, en el escenario europeo el debate se centra en fortalecer la seguridad energética pero a la vez avanzar en la descarbonización.

Este es un punto que divide las aguas de los países que participan del ciclo de charlas, dado que ayer fue el propio secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, quien sostuvo que no van a dejar que el costo de la energía suba para bajar un grado la temperatura global, una forma de decir que optan por energía barata, antes de avanzar en planes de descarbonización y energías limpias pero más caras.

El CEO de Shell remarcó que los países deben trabajar en sus sistemas energéticos que deben ser construidos de forma resiliente, de acá a 10 años. Hay que hacer las inversiones para que los sistemas resistan en las situaciones más difíciles y extremas”.