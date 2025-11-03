¿Desembarca Aramco en Vaca Muerta? La petrolera más grande del mundo busca personal en Neuquén

A días de la visita del CEO de Saudí Aramco, la petrolera más grande del mundo busca empleados en Neuquén.

Hay noticias que no siempre llegan de la forma esperada, y una de ellas es la que sacudió este fin de semana a quienes siguen las búsquedas laborales en Vaca Muerta, dado que la petrolera más grande del mundo, Aramco, lanzó una convocatoria laboral para más de media docena de puestos con sede en Neuquén, a pesar de que la firma no tiene presencia en Argentina. O, al menos, no por ahora.

Las búsquedas no arrojan demasiada claridad sobre lo que la petrolera más grande del mundo quiere hacer en Neuquén, en Vaca Muerta o incluso en Argentina. Siendo lo único concreto que las búsquedas se abrieron el domingo por la mañana, indican que cerrarán a fin de año, dando cuenta de un proceso bastante extenso de aplicación, y en todos los casos se aclara que se trata de posiciones de dedicación full time, presencial y en la ciudad de Neuquén.

Las búsquedas son ciertamente variadas, y no permiten comprender a simple vista cuál es el foco de la petrolera que el año pasado tuvo una ganancia de nada menos que 106.246 millones de dólares, unas 7 veces el valor de mercado de YPF.

Entre los puestos solicitados se encuentra desde especialistas en análisis de datos, especialistas en Mercado de Carbono, Comunicaciones, analista de mercados, y especialistas en refinerías, productos químicos y gas natural licuado (GNL).

Esta última búsqueda podría llevar a confundir las gestiones que YPF viene llevando adelante con otra mega petrolera de Medio Oriente, como es ADNOC, pero que no se han dado con Aramco, o al menos no formalmente al punto del anuncio que mañana se hará con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Los puestos solicitados también se pueden ver en la plataforma LinkedIn.

Las búsquedas de 7 puestos para Neuquén sorprendieron también al gobierno de Rolando Figueroa, desde el cual se reconoció que «hay un interés de Aramco de ingresar a Vaca Muerta, ya sea como socio de otra operadora o como operadora, pero no tenemos información de nada que se haya formalizado«.

El gobierno neuquino es un tanto reticente a mostrar optimismo de forma anticipada, dado que se señala en la experiencia lo sucedido por ejemplo con Petronas o ExxonMobil, que tras un par de años resolvieron irse de Argentina -ExxonMobil dejó un laboratorio-, o como sucedió con ConocoPhillips, la gigante norteamericana del shale, que nunca terminó de desembarcar en el país ya que revendió rápidamente lo que había comprado.

El CEO de Aramco estuvo en el país hace pocos días

Amin Nasser, el CEO de Aramco, visitó hace menos de 10 días Argentina y participó de un encuentro en el que estuvieron presentes funcionarios del gobierno nacional e incluso el CEO de YPF, Horacio Marín.

Nasser formó parte del selecto grupo de empresarios y políticos de todo el mundo que participaron el pasado jueves 23 de octubre de la gala que organizó en el Teatro Colón la banca JP Morgan Chase, en la víspera de las elecciones legislativas.

El CEO de Aramco estuvo hace 10 días en un evento en Buenos Aires.

Entre los invitados locales de la gala estuvieron además de Marín, el titular de Pampa Energía Marcelo Mindlin y los referentes de Pan American Energy (PAE) Alejandro y Marcos Bulgheroni, todas empresas con fuerte pisada tanto en Vaca Muerta como en los proyectos para exportar GNL.

Pero Nasser no solo es el CEO de Aramco, sino que también es parte del comité directivo de BlackRock, el fondo de inversión global que ya tiene activos en Argentina, y que en el caso de Vaca Muerta cuenta con acciones de relevancia en YPF, Pampa Energía y también en Vista, la firma de Miguel Galuccio.