GNL de Vaca Muerta: qué es un «framework agreement», el acuerdo que YPF firmó con la árabe ADNOC

Hoy se hizo oficial un nuevo paso para el megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta. Tal como anticipó Energía On, YPF y ENI firmaron un “framework agreement” con la empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), para avanzar en la negociación de los términos definitivos para su incorporación.

El acuerdo, firmado en el marco de la feria ADIPEC 2025 en Abu Dhabi, representa un fuerte avance en el plan exportador de YPF. Este hito se suma al «Technical FID» (Decisión Técnica de Inversión) que la petrolera de bandera ya había firmado el pasado 10 de octubre con la italiana ENI, a la que ahora se sumará XRG.

UN NUEVO Y GRAN PASO PARA EL PROYECTO ARGENTINA LNG



Hoy junto a @eni firmamos un “Framework Agreement” con la empresa XRG, brazo internacional de inversiones de @ADNOCGroup , la mayor compañía de energía de los Emiratos Árabes y una de las 10 más grandes del mundo. pic.twitter.com/tp5OFp7JHH — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 4, 2025

Qué es un framework agreement y qué diferencia tiene con un Memorándum de Acuerdo

En las grandes negociaciones de la industria energética, no todos los «acuerdos» significan lo mismo. Es común oír hablar de «MOU» (Memorándum de Entendimiento), pero lo que se firmó ahora es un «Framework Agreement» (Acuerdo Marco), y la diferencia es clave para entender en qué etapa está el proyecto.

Básicamente, es una cuestión de seriedad y compromiso.

MOU (Memorándum de Entendimiento): Es el Nivel 1, una «declaración de intenciones». Es el «primer paso» formal donde las partes dicen: «Estamos interesados y queremos explorar si podemos hacer negocios juntos». Generalmente no es vinculante; es un gesto de buena fe. Es, en resumen, un «acuerdo para conversar».

Framework Agreement (Acuerdo Marco): Es el Nivel 2, un paso mucho más sólido. Acá ya no se explora si van a negociar, sino cómo lo van a hacer. Es una «hoja de ruta» que fija la estructura, los objetivos, los plazos y las reglas del juego para la negociación final. A diferencia del MOU, este acuerdo sí puede incluir cláusulas legalmente vinculantes, como la confidencialidad (no contar lo que se negocia) o la exclusividad (no negociar con otros por un tiempo). Es un «acuerdo sobre cómo vamos a acordar».

Technical FID (Decisión Técnica de Inversión): Este es un paso aún más avanzado y específico. El «FID» como tal es la «Decisión Final de Inversión», el «sí» definitivo. Un «Technical FID» (T-FID), como el que YPF firmó con ENI en octubre, significa que los socios ya se pusieron de acuerdo en todos los aspectos técnicos y de ingeniería del proyecto. Define qué tecnología se usará (como los buques flotantes de licuefacción), cómo será el diseño y que el plan es viable desde lo operativo. Es la luz verde de los ingenieros, el paso previo y necesario para firmar el FID comercial (el financiero), que es donde se compromete el dinero final.

Dos ejemplos para entender la diferencia

Para bajar estos conceptos a la realidad, basta con mirar dos casos que involucran a YPF y sus proyectos de GNL: uno que quedó turnco y el que se acaba de firmar.

1. El caso del MOU fallido (YPF y Petronas)

Un ejemplo claro de lo que es un MOU —y de su naturaleza no vinculante— es el que firmó YPF con la gigante malaya Petronas en 2022. Ese acuerdo generó enormes expectativas para un proyecto de GNL de gran escala.

Sin embargo, al ser un «Memorándum de Entendimiento», no obligaba legalmente a las partes a realizar la inversión final. Como informó EnergíaOn a finales del año pasado, ese MOU expiró y no se renovó. Al no haber una obligación contractual de avanzar, y ante los cambios de contexto, el proyecto tal como estaba planteado se cayó, lo que obligó a YPF a reconfigurar su estrategia y buscar nuevos socios.

2. El caso del Framework Agreement actual (YPF, ENI y ADNOC)

Lo que se firmó hoy con XRG (el brazo inversor de ADNOC) es diferente y demuestra una etapa más avanzada. Al ser un «Acuerdo Marco», la negociación ya superó la fase exploratoria del «interés mutuo».

Este documento fija la estructura formal para incorporar al socio árabe al proyecto junto a ENI. Demuestra un nivel de compromiso superior y establece las bases firmes sobre las cuales se negociará el Acuerdo de Inversión Definitivo (FID), que sí será el contrato final y 100% vinculante que dará inicio a las obras.