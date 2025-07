Desregulación del gas envasado: cuál es el impacto en el precio de las garrafas, tras el anuncio del Gobierno

La semana pasada el gobierno de Javier Milei modificó la Ley 26.020 que regula la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de reducir la intervención estatal y facilitar la operatoria del sector privado. En este sentido, el presidente de Cegla, Pedro Cascales, habló sobre la situación y contó las consecuencias de la desregulación en los precios de las garrafas en el país.

El presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla) en diálogo con Mañanas en Red indicó que con esta medida, el Gobierno dejará de publicar precios de referencias ni máximos, centrando su rol solo en temas de seguridad, lo que generó interrogantes sobre su impacto en la población.

El impacto en el precio de las garrafas tras la desregulación del Gobierno

Según explicó Pedro Cascales, el decreto reciente modifica la Ley 26.020, que regulaba la actividad y esta situación afecta directamente a aproximadamente 20 millones de argentinos (el 46% de la población) que utilizan gas envasado, ya sea en garrafas, cilindros o tanques.

Cascales señaló que esta liberación no implica necesariamente disparadas de precios, al menos en el corto plazo, pero sí puede llegar a tener impacto la «enorme competencia» del mercado. «Hoy en Argentina existen muchos fraccionadores y varios cientos de distribuidores», detalló y agregó: «Si a uno no le gusta el precio de la marca A, se puede correr para la marca B o le cambian el envase, porque eso es otra cosa que dice el decreto: tienen obligación de recibir el color de marca que ustedes tengan, no es que van a quedar cautivos de una marca».

De esta manera informó que con el decreto se agilizarán los trámites para el registro de nuevas distribuidoras, lo que podría aumentar aún más la competencia y como consecuencia el consumidor tendrá más libertad de elección.

Qué cambia con el nuevo decreto sobre el gas licuado

El decreto sustituye 14 artículos de la Ley 26.020 y deroga seis, entre ellos los referidos a autorizaciones, controles y regulaciones previas.