Día del Petróleo neuquino: del Equipo Patria al boom exportador de Vaca Muerta

Más de dos años y medio le tomó al Equipo Patria completar el Pozo 1 de Plaza Huincul, la perforación fundacional que no solo encontró por primera vez petróleo en Neuquén, sino que marcó el inicio de una maratón que, a 107 años de ese 29 de octubre de 1918, hoy vuelve a resignificar el nombre de ese equipos de operarios pues desde la misma Neuquén surgen los recursos de Vaca Muerta que auguran ser un salvavidas de exportaciones para la patria.

Este aniversario de esa primera surgencia de crudo en el «Territorio del Neuquén», encuentra ahora a la provincia y al sector de los hidrocarburos en el mejor momento en términos de producción, pero también con un enorme abanico de desafíos por delante.

Desde ese Pozo 1 -que hoy es un monolito en Plaza Huincul- hasta casi el centenario de su puesta en marcha, la producción neuquina evolucionó de la mano de la tecnología, fue semillero de poblaciones que hoy son ciudades como Plaza Huincul, Cutral Co y Rincón de los Sauces. Pero siempre dentro de la producción convencional.

En 2013 eso comenzó a cambiar con la búsqueda de Vaca Muerta impulsada por el acuerdo YPF-Chevron que literalmente fue una apuesta a sacarle aceite a las piedras, y que hoy deja en este nuevo aniversario a Neuquén en una posición encomiable: el 65% del petróleo y el 70% del gas de Argentina vienen de su subsuelo.

La era dorada del convencional quedó atrás, pues ese viejo récord histórico de producción de 1998 ya fue largamente superado. Para tener una dimensión, durante 26 años la marca se mantuvo en 308.000 barriles de petróleo por día, un valor que hoy se está en camino de directamente ser duplicado, pues el mes pasado la producción llegó a los 566.966 barriles por día.

El Pozo 1 cambió la historia de la provincia de Neuquén.

El boom de Vaca Muerta no solo se perfila para los años por venir, con los grandes proyectos de petróleo como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para exportar 500.000 barriles de petróleo por día desde la costa de Río Negro, y luego el gas natural licuado (GNL) que se espera inicie sus despachos en dos años.

Hoy, el impulso de la producción que sale desde Neuquén es la gran palanca de las exportaciones energéticas de Argentina, que acumulan un superávit de 5.368 millones de dólares gracias al petróleo de Vaca Muerta, pero también gracias al gas de Vaca Muerta que permitió poner fin a la importación desde Bolivia tras casi 20 años.

En este auge del shale es donde se encuentran los desafíos que hoy enfrenta Neuquén, y el primero es la subsistencia del convencional. El sector que supo ser el motor hidrocarburífero de la provincia se encuentra actualmente en una suerte de economía de subsistencia.

Para esto, el gobierno neuquino lanzó recientemente un plan de rebajas impositivas, tanto en impuestos locales como en regalías, pero con la condición de que las petroleras que adhieran deben recontratar al personal despedido a lo largo de este año.

Pero también hay otros desafíos que el auge de Vaca Muerta imponen. Por un lado está la capacitación, la formación de los miles de trabajadores que se necesitarán tanto ahora como en los años por venir.

Y por el otro lado, está la imperiosa necesidad de que este desarrollo acelerado, a escala industrial, no dañe el medioambiente. Una urgencia de cuidado que ya se inició con el control de emisiones de metano pero que deberá profundizarse aún más.

En 107 años los cambios han sido tan notables como el hecho de que el Pozo 1 tomó 1.063 días en llegar al petróleo que estaba a 600 metros y hoy se tarda unos 26 días en realizar pozos de más de 7 kilómetros de extensión.

Lo que no cambió en este más de un siglo es el objetivo detrás del trabajo de miles de operarios, pues así como el Equipo Patria buscaba recursos para el país -en ese momento para su consumo- hoy lo que se busca no es satisfacer la demanda interna, sino generar las divisas que tanto necesita la patria.

Los veteranos de YPF celebran el aniversario

La comisión de Veteranos Ypefianos realizará este miércoles 29 un acto conmemorativo especial para rendir homenaje a los trabajadores que, según sus propias palabras, «con esfuerzo y dedicación forjaron la historia energética de nuestro país».

La cita es a las 10.30 en la Casa Museo de los Veteranos Ypefianos, ubicada en Plaza Huincul, en donde se compartirá una jornada de reconocimiento y memoria a quienes con sus propias manos impulsaron el desarrollo del sector.