Las exportaciones de petróleo se dispararon y explican el saldo positivo de la balanza energética

Durante los primeros 9 meses del año la balanza comercial energética tuvo un superávit de 5.368 millones de dólares.

La balanza comercial energética argentina registró un saldo positivo de 5.368 millones de dólares durante enero-septiembre de 2025. Este nivel de superávit representó el mayor volumen para este período en los años recientes, consolidando al sector como un generador de divisas para la economía nacional.

Este saldo de 5.368 millones de dólares muestra un aumento de 1.656 millones de dólares si se compara con el mismo período de 2024, cuando el superávit alcanzó los 3.712 millones de dólares. Este crecimiento se basa en el desempeño de las ventas al exterior y la gestión de las compras energéticas.

El valor total de las exportaciones de energía se elevó de manera sostenida en 2025. En el acumulado de los primeros nueve meses, el país vendió al exterior combustibles y productos energéticos por un total de 8.131 millones de dólares, superando los 7.187 millones de dólares facturados en el mismo período de 2024.

La mayor contribución a este incremento provino de las ventas de petróleo crudo, cuyo valor de exportación se incrementó un 21% interanual. Este resultado está directamente relacionado con el crecimiento de la producción no convencional de Vaca Muerta.

El aumento en el valor exportado se dio en un escenario de precios internacionales a la baja. La cotización promedio del petróleo argentino en el mercado externo registró una disminución del 13% durante el período de análisis, lo que puso presión sobre la rentabilidad por barril.

Dado que los precios disminuyeron, el aumento en la facturación total se explica por un salto en el volumen despachado. Las cantidades exportadas de crudo se incrementaron un 41% en la comparación interanual.

En la distribución de las ventas, Estados Unidos se consolidó como el principal destino del petróleo argentino. Entre enero y mayo de 2025, el país importó crudo por un total de 1.039 millones de dólares, lo que marca una dependencia creciente del mercado norteamericano.

La alta disponibilidad para exportar se debe a la diferencia entre la producción y la capacidad de refinación local. La producción nacional de petróleo superó en mayo los 754.000 barriles por día, generando un excedente de alrededor de 230.000 barriles diarios en condiciones de ser vendidos en el exterior.

En el segundo lugar de los compradores se ubica Chile, cuyas importaciones de petróleo argentino entre enero y mayo alcanzaron los 748 millones de dólares. Los envíos al país vecino están condicionados a la operación del Oleoducto Trasandino (OTASA), que conecta Neuquén con el vecino país.

Las importaciones bajaron

El superávit también se vio favorecido por la disminución en el gasto de importaciones de energía. Las compras totales pasaron de 3.475 millones de dólares en el período de 2024 a 2.763 millones de dólares en el de 2025.

Esta baja en el gasto se explica, en parte, por una menor necesidad de importar combustibles. Las compras de gasoil se redujeron un 25% en su valor, mientras que las de GNL se contrajeron un 6%, demostrando el impacto positivo de la producción interna de gas.

El superávit de la balanza energética de 5.368 millones de dólares representó el principal componente del saldo comercial total de Argentina, que se ubicó en 6.030 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2025, demostrando el rol central del petróleo para las cuentas nacionales.