De la cuna del petróleo hacia el impulso de Vaca Muerta

La vida institucional y comunitaria de Plaza Huincul es inescindible de la actividad hidrocarburífera. Una población que surgió al amparo del descubrimiento del petróleo un 29 de octubre de 1918, y respaldada por la creación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), crece y se mantiene vinculada con la actividad madre y sus derivados, como la prestación de los servicios.

En este contexto, el intendente huinculense Claudio Larraza, quien está al frente de la comuna hace dos años, avizora un panorama positivo y destaca las ventajas que tiene la ciudad para ser incorporada a la rueda económica que motoriza Vaca Muerta. El impulso del parque industrial es uno de los principales objetivos del municipio huinculense.

¿De qué modo se incorpora Plaza Huincul al desarrollo de Vaca Muerta?

“En principio, Plaza Huincul tiene una gran ventaja comparativa en este momento del proceso de la explotación y desarrollo de Vaca Muerta, y es su ubicación geográfica, para mí, inmejorable, porque estamos ubicados a 30 o 40 minutos por una ruta absolutamente despejada, hoy desde Añelo a Neuquén. Las ciudades cercanas están necesitando entre cuatro y seis horas al día solo de traslados, lo que para las empresas representa costos, riesgos, inseguridad”, dijo Larraza.

“Plaza Huincul ofrece un emplazamiento en medio de dos rutas: la Provincial 17 y la Nacional 22, con accesos rápidos, ágiles”, sostuvo.

“Pero más allá de la ubicación estamos trabajando fuertemente en varios sentidos. El primero es proponer una infraestructura acorde para las empresas que decidan radicarse; en ese aspecto la ciudad venía muy postergada”, contó Larraza.

Agregó que: “a través de la inclusión del Parque Industrial en el PPI (Plan Provincial Industrial) estamos desarrollando una gran tarea conjunta con el gobierno provincial, con el desafío de generar infraestructura, atraer inversiones y generar arraigo con empleo local, en un predio de 395 hectáreas que brindará todos los servicios y comodidades”.

El predio se viene acondicionando en forma integral tanto en el amanzanamiento, como en la ampliación del tendido de energía eléctrica que realizó el EPEN. El parque está asentado a la vera de la Ruta 22, en el ingreso a la ciudad, pero ya ha mantenido reuniones con el titular de Bentia Energy como nuevo concesionario de las tierras lindantes al parque.

Una vía de servicios

El municipio huinculense considera como proyecto indispensable la construcción de un camino de servicios que conecte los escasos kilómetros que separan al parque industrial de la Ruta 17. Con esta tarea, se tendrá asegurada la conectividad con la ruta que vincula con Añelo.

Larraza subrayó que en lo que respecta a radicaciones tienen los primeros frutos, porque en este corto tiempo se ha asentado una planta de asfalto.

“Por estos días se está instalando la nave principal de la empresa Andreani, que fabricará tubos flexibles reforzados para fluidos de alta presión de la industria del petróleo y el gas”, subrayó.

La inversión es de seis millones de dólares (USD 6.000.000) y se busca generar 80 puestos de trabajo. “También estamos hablando con empresarios interesados en radicar una planta de ensamble de luminarias”, destacó.

La otra tarea que desarrollan muy fuertemente es la de visibilizar todos los beneficios y ventajas que ofrece la comuna.

“En ese sentido estamos aprovechando todos los foros y encuentros que nuclean a la actividad para vincularnos con los empresarios del sector, tanto a nivel nacional, como internacional”, mencionó Larraza.

Repasó que, durante este año, en mayo pasado fue invitado por el gobernador Rolando Figueroa para participar de la OTC, el evento más importante de la industria que marca las tendencias y proyecciones en Estados Unidos.

“Fue una experiencia muy valiosa que Plaza Huincul participe de esos espacios es muy positivo, que aprendamos de los empresarios de Permian, por ejemplo, que fueron los impulsores del no convencional en Estados Unidos, nos suma mucho aprendizaje”, recordó Larraza.

También participaron de la Oil And Gas que realizó el IAPG en Buenos Aires. “Esto de visibilizar, de ofrecer a Plaza Huincul para la radicación de inversiones y empresas lo hemos planteado como una política de Estado. Los resultados no son inmediatos, la industria tiene sus tiempos, pero somos optimistas que en el mediano y largo plazo veremos buenos resultados”, subrayó.

La vinculación con empresas de servicios

El intendente Larraza habló con RÍO NEGRO.

En principio, Larraza describió que Plaza Huincul coadministra el yacimiento El Mangrullo, pero además es cuna del Pozo 1, y que todo se originó a partir de ese pozo. “Vaca Muerta no sería posible hoy, si no hubiera existido aquel Pozo 1, que fue el punto de partida de la explotación hidrocarburífera en la provincia”, dijo.

A lo largo de los años, la ciudad cuenta hoy con un grupo de empresas de bienes y servicios petroleros que participan, con los vaivenes de la industria, tanto en el circuito no convencional como en el convencional.

“El contacto con las empresas es permanente, compartimos el mismo desafío de insertarnos y consolidarnos, no tan solo en Vaca Muerta, sino también en el segmento de los convencionales”, subrayó el jefe comunal.

Recordó que el pasado 16 de octubre se produjo un hecho histórico para la ciudad. “Tuvimos la satisfacción de reunir en Plaza Huincul alrededor de 120 empresarios del sector, con tres ministros del gabinete provincial. Estuvieron presentes los ministros de Economía, Guillermo Koenig; de Energía, Gustavo Medele; y de Gobierno, Jorge Tobares.

Una reunión importantísima en la que los funcionarios plantearon su visión del momento que atraviesa el sector, los empresarios plantearon sus dificultades, y hubo un buen intercambio, se generaron algunas propuestas, pero lo interesante es que nos planteamos un camino conjunto”, destacó.

“Como Estado municipal me interesa el fortalecimiento del empresariado, porque a través de los empresarios y la inversión podemos generar trabajo genuino”, agregó.

La visión de la comuna para favorecer la mano de obra orientada a la actividad hidrocarburífera

Una de las primeras actividades que hizo el municipio fue generar una reunión con los empresarios del sector para conocer sus necesidades en cuanto a la demanda laboral. Esto fue articulado con una fuerte apuesta a la capacitación y formación laboral, apuntada principalmente a cubrir esas necesidades específicas que plantearon las empresas.

La Subsecretaría Municipal de Capacitación fijó una agenda de trabajo con universidades e instituciones para incorporar cursos, capacitaciones y carreras de formación apuntadas a generar una bolsa de trabajo, que también se complementa con otros programas de formación –como Plaza Educa, para terminar los estudios secundarios, que es un requisito clave para la inserción laboral–.

En base a eso lograron no solo la formación y preparación de cientos de personas, sino también la incorporación de más de 90 personas al campo laboral. Esto apunta tanto al trabajo de campo, como al circuito complementario de los servicios que requieren para operar en la región.

“Entendemos que esta necesidad debe estar cubierta y por eso insistimos en que uno de nuestros ejes principales en la gestión será la capacitación y formación profesional, para dotar a la ciudadanía de una herramienta invaluable: la capacidad y la aptitud para desenvolverse en el ámbito laboral”, concluyó Larraza.