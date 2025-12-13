Día Nacional del Petróleo: el país, a un paso del salto exportador

La industria petrolera argentina conmemora hoy su 118 aniversario y lo hace con el mejor escenario local posible. No solo el sector acaba de alcanzar la mayor producción en este más de un siglo, sino que está a punto de embarcarse en proyectos exportadores de gran escala, tanto de petróleo como de gas vía gas natural licuado (GNL).

Ante un panorama tan destacado EnergíaOn decidió en este aniversario que sean los mismos protagonistas de estos hitos, los titulares de las principales petroleras, los que expliquen cómo se llegó a este momento histórico y hacia dónde se encamina el sector, pero antes de eso repasaremos precisamente cuál es el escenario actual del sector.

En octubre, la industria logró la mayor producción en la historia argentina de petróleo con 858.636 barriles por día, superando así la marca de 1998. Un hito en el que el motor del cambio no fue otro más que Vaca Muerta, que representó dos de cada tres barriles que se extrajeron en Argentina.

Unos meses antes, en julio, se trazó una nueva marca récord en la extracción de gas natural, que llegó a los 160,76 millones de metros cúbicos por día, también la más alta en la historia del país.

Si este escenario no fuera ya bueno, el sector está en las puertas de los dos mayores proyectos exportadores de la industria. Por un lado, está en plena construcción el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) un sistema troncal y portuario que permitirá exportar desde el año que viene 180.000 barriles por día, llegar a los 550.000 en un año más, y con la posibilidad de expandirlo hasta los 700.000 barriles por día.

Y muy cerca de esta obra, también en la costa rionegrina, ya se ven los primeros movimientos del otro mega proyecto: Argentina LNG, un plan para exportar parte del gas de Vaca Muerta como gas natural licuado (GNL) al resto del mundo.

En este caso el plan inicia con la fase del consorcio Southern Energy que prevé exportar 6 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), comenzando en 2028 con la mitad del volumen y para lo cual ya sellaron un contrato de venta que representa el 80% de ese cupo.

La siguiente etapa está en el tramo final de su definición de inversión (FID) entre YPF con dos mega empresas globales como ENI y XRG de ADNOC para licuar y exportar el doble, 12 MTPA.

El 2025 deja a la industria argentina en la antesala de pasar de ser un país con petróleo, a ser definitivamente un país petrolero, un exportador neto.

Y eso, no solo implica la generación de miles de puestos de trabajo a lo largo de la cadena de valor, sino también que gracias a Vaca Muerta, a eso que hace 12 años era casi una apuesta para los arriesgados, hoy el país está finalmente encendiendo una nueva turbina generadora de divisas, que funcione a la par del campo, y que permita ser otro pilar para la estabilidad macroeconómica general.

Claro está que este auge no implica que no habrá desafíos, en especial en un 2026 de precios deprimidos para el petróleo, que más que nunca obligará a trabajar en la eficiencia y en conjunto entre todos los actores.