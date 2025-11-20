Efecto Vaca Muerta: Argentina logró en 10 meses más superávit energético que en todo 2024

El sector energético argentino alcanzó un superávit comercial de 6.067 millones de dólares en los primeros diez meses de 2025, una cifra que ya supera el total alcanzado en todo el año anterior. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), este saldo positivo excedió en casi 400 millones de dólares la marca de 5.668 millones de dólares acumulados durante los doce meses de 2024.

Este resultado récord se explica por una combinación de factores: una sólida expansión de las exportaciones de combustibles y energía y una notable reducción en las importaciones del sector. Los ingresos por ventas al exterior de Combustibles y Energía (CyE) aumentaron un 12,8% interanual, y pasaron de 7.996 millones de dólares entre enero y octubre de 2024 a 9.019 millones en el mismo período de 2025.

En paralelo, los egresos por importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) disminuyeron un 19,7%, cayendo de 3.674 millones de dólares en 2024 a 2.951 millones en 2025.

Argentina superó el saldo comercial energético de todo 2024.



En los primeros diez meses del 2025, el país alcanzó los USD 6.068 millones, mientras que en los 12 meses del año pasado había sido USD 5.668 M.



El sector energético sigue impulsando el crecimiento de la economía. pic.twitter.com/uX4M1f25Lg — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) November 20, 2025

El petróleo de Vaca Muerta, el principal impulsor de las exportaciones

El impulso determinante para este escenario provino de la exportación de petróleo crudo, que se erigió como el verdadero motor de la balanza del sector, según datos del INDEC. Con ventas externas acumuladas por 5.416 millones de dólares en los primeros diez meses de 2025, este producto registró un crecimiento interanual del 18,9%.

El petróleo crudo se consolidó como uno de los bienes más competitivos del país, y actualmente explica el 7,6% del total de las exportaciones argentinas. Tracciona el ingreso de divisas gracias a la demanda sostenida de mercados estratégicos como Estados Unidos y Chile.

Como consecuencia de esta doble dinámica de aumento de exportaciones y recorte de importaciones, el saldo comercial energético para el período acumulado de diez meses mostró una mejora estructural significativa.

Mientras que entre enero y octubre de 2024 el superávit fue de 4.323 millones de dólares, en el mismo lapso de 2025 el saldo positivo saltó a los mencionados 6.067 millones de dólares. Esto representa un incremento interanual del 40,4% en la ganancia neta de divisas del sector, consolidando a la energía como un motor central del superávit comercial argentino.