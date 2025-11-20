Proyecto de GNL en Río Negro: llegan 10.000 toneladas de caños al puerto de San Antonio Este

La descarga de las 10.000 toneladas de caños del exTimaru Star (ahora Billion Star) iniciará el 26 de noviembre. (Foto: gentileza)

El próximo martes 25 de noviembre llegará al puerto de San Antonio Este (SAE), en Río Negro, el barco con materiales destinados al proyecto que permitirá la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno a este medio, y ampliaron: “El 26 empiezan a descargar los caños para el proyecto de GNL en SAE”.

Se trata del buque Billion Star, que transporta 10.000 toneladas de caños de acero (2.209 unidades en total) cargados en Shanghái, China. El material será utilizado para el desarrollo de la primera parte del proyecto Argentina FLNG, impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar, que prevé el montaje de un barco factoría frente a la costa rionegrina.

“Con este nuevo arribo, Río Negro afianza su protagonismo en la logística y construcción de los grandes proyectos energéticos del país”, señalaron desde el Gobierno cuando se conoció el envío a principios de noviembre. Inicialmente, el arribo del Billion Star estaba previsto para el martes 18, pero se postergó una semana.

Proyecto de GNL: descarga, acopio, y transporte de las 10.000 toneladas de caño

El operativo de descarga de las 10.000 toneladas de caños en SAE activará un plan especial de descarga, acopio y transporte terrestre hacia los futuros frentes de obra. “El nuevo embarque generará más trabajo portuario y marca otro paso histórico en el desarrollo energético de Río Negro”, sumaron.

El primero de los tres desarrollos en marcha es el de Southern Energy, que sumará dos barcos factoría (el Hilli Episeyo en 2027 y el MK2 en 2028), capaces de procesar en conjunto 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.