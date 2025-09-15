El astillero que hará los buques para el GNL Argentino destacó el auge de Vaca Muerta

Jason Liu de Wison, contó el entusiasmo de la empresa de navíos china con el plan del GNL argentino.

MILÁN, ITALIA. ENVIADA ESPECIAL.- Las exposiciones petroleras se caracterizan por congregar a referentes de nacionalidades tan diversas como lo son los países productores de hidrocarburos. Pero fue más que destacado que, durante la feria Gastech que se desarrolló esta semana en Italia, el gerente general de una empresa china analizara con entusiasmo el desarrollo de Vaca Muerta, el play argentino.

Wison es una de las dos empresas constructoras de barcos licuefactores más importantes del mundo, desplazando a las noruegas que han optado por diseños de menor escala y compitiendo cuerpo a cuerpo por el primer lugar mundial con el titán coreano como es Samsung.

Jason Liu es el Gerente General de una de las tres divisiones que tiene Wison, la de FLNG Product Center, que como su sigla en inglés marca se trata de la construcción de barcos licuefactores, buques que funcionan como enormes heladeras que al congelar el gas natural lo convierten en gas líquido, listo para ser exportado en cantidades colosales.

EnergíaOn dialogó con Lui sobre cómo es el buque Nguya que actualmente están terminando de construir y que es muy similar a los dos navíos que negocian construir para YPF y los socios de las fases 2 y 3 del proyecto Argentina LNG.

La firma china Wison construiría dos de los buques del proyecto Argentina LNG:

El enorme buque naranja, con capacidad para procesar cerca de 6 millones de toneladas de GNL al año (MTPA), es la versión hiper full de otro de los buques que construyó Wison, el Tango FLNG, el buque de 0,6 MTPA de capacidad que en 2019 realizó la prueba piloto de YPF de licuar gas en la zona de Bahía Blanca.

Las diferencias son tan notorias como los cientos de metros más grandes que son estos enormes barcos cero kilómetro. Y es que no solo se trata de un cambio de escala en el procesamiento, ahora con tres líneas, sino que mientras el modelo Tango fue diseñado para funcionar casi sobre la playa, vinculado a los servicios de tierra, estos buques están creados para operar hasta a 10 kilómetros mar adentro y soportar condiciones climáticas muy diferentes.

En un impoluto inglés, el gerente chino contó a EnergíaOn que «estamos muy contentos con las negociaciones que estamos desarrollando con YPF, estamos seguros de que vamos a construir al menos dos barcos para ellos».

El buque Nguya es el diseño que se utilizará para los barcos argentinos, pero con un gran cambio: serán tres veces más grandes.

Y enfatizó que «es muy destacado lo que logró Argentina porque pudo desarrollar Vaca Muerta en cerca de una década a un nivel que es lo que hoy lleva a estar viendo estas exportaciones».

La firma participó de la feria Gastech que se realizó esta semana en Milán, Italia. En la cual se mantuvieron más reuniones con YPF para tratar de avanzar en los acuerdos de compra de los barcos, que pivotean tanto en el precio -que puede ir de 2.000 a 3.000 millones de dólares por cada barco- como en los tiempos de entrega que también pueden ser de tres a cuatro años.

Liu explicó que para llegar a un volumen de procesamiento de 6 MTPA como se busca, se acondicionarán los barcos con tres cadenas de producción que sería el diseño más grande realizado por ellos hasta la fecha.