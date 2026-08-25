YPF inauguró la Sala RTIC Security: un nuevo centro de control de última generación

YPF anunció la inauguración de nueva Sala RTIC Security, el principal centro de comando y control de seguridad de la compañía. La sala realiza el monitoreo, el análisis y la gestión integral de incidentes en más de 520 activos críticos, entre ellos refinerías, terminales, estaciones de servicio y otros puntos estratégicos para la operación de sus negocios.

La nueva sala opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año, con 19 puestos operativos que brindan cobertura permanente.

Desde allí se integran más de 6.500 cámaras al sistema corporativo de videovigilancia y se centraliza la información para la gestión de eventos de seguridad, que permite optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la trazabilidad de los incidentes y fortalecer la capacidad de análisis e inteligencia operacional.

“Esta nueva Sala RTIC Security nos permite anticiparnos, tomar mejores decisiones y proteger nuestros activos con los más altos estándares, acompañando los desafíos de una operación cada vez más eficiente y segura”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Como parte de esta transformación, la compañía incorporó un sistema de monitoreo aéreo remoto integrado por 11 drones operativos, cinco de ellos con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas ubicadas en activos prioritarios. El 100% de las operaciones aéreas son gestionadas de forma remota desde la Sala RTIC por pilotos certificados.

Con esta incorporación, YPF continúa impulsando la digitalización de sus operaciones y consolidando un modelo de seguridad basado en tecnología, inteligencia operativa y prevención, alineado con los más altos estándares de la industria energética.