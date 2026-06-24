El BID Invest respaldará a YPF con US$500 millones para destrabar las rutas de Vaca Muerta

La carrera por la eficiencia logística en Vaca Muerta sumó un respaldo clave de financiamiento internacional. YPF acordó con el BID Invest un paquete de hasta US$500 millones que estará destinado de forma exclusiva a estructurar fondos para obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, epicentro del boom no convencional en la Patagonia.

El entendimiento se oficializó mediante la firma de una carta mandato entre el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, y el titular del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, James Scriven.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Marín destacó la importancia de la alianza: “Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4×4”.

Según explicaron fuentes del sector, la petrolera de bandera no ejecutará las obras de forma directa, sino que articulará con el gobierno de Neuquén la identificación y el diseño de las vías de financiamiento para robustecer una red de rutas saturada por la intensa actividad hidrocarburífera.

Me reuní con @JamesPScriven, CEO de @BIDInvest, y dimos un paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de… pic.twitter.com/J1Svcm90xq — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 24, 2026

Rutas de Vaca Muerta: cómo es el plan de YPF para destrabar el cuello de botella logístico

La infraestructura de transporte y conectividad se convirtió en el principal desafío para los planes de la industria energética. La hoja de ruta de YPF, denominada Plan 4×4, aspira a cuadruplicar el valor de la empresa y consolidar a la Argentina como un exportador global de hidrocarburos hacia 2030. Sin embargo, el salto de producción colisionó con la cruda realidad de los caminos.

El incremento del tráfico pesado provocó un persistente deterioro en la red vial que une las localidades clave de Neuquén y Río Negro. Los retrasos por congestión, el desgaste de las calzadas y los incidentes viales diarios no solo afectan la vida cotidiana de las comunidades de la región, sino que impactan de lleno en los costos operativos de las empresas al ralentizar la llegada de insumos a Añelo.

Frente a este escenario de asfixia logística, la provincia de Neuquén comenzó a diversificar el menú de soluciones. Actualmente, un consorcio de diez operadoras petroleras ya avanza en la conformación de un fideicomiso para ejecutar un bypass de 60 kilómetros pavimentados en Añelo. A estos esquemas público-privados —que contemplan el adelanto de capital a cuenta de peajes o regalías— se acopla ahora la millonaria alternativa multilateral del BID Invest.

Además del BID: qué otras inversiones millonarias llegan a Vaca Muerta

Tras la firma del acuerdo, trascendió que James Scriven proyecta una visita a la cuenca neuquina para evaluar en territorio las urgencias críticas de infraestructura, aunque la agenda aún no cuenta con confirmación oficial.

El respaldo de BID Invest se inserta en un contexto de fuerte dinamismo financiero para el sector energético local. En paralelo, entidades bancarias globales como Citigroup, Banco Santander y JP Morgan estructuran un crédito cercano a los US$1.000 millones para las obras de Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la cuenca.

Asimismo, YPF continúa delineando la ingeniería financiera del megaproyecto Argentina LNG, enfocado en la licuefacción y exportación de gas natural, con compromisos de inversión previstos en el orden de los US$14.000 millones, lo que representa el esquema de project finance de mayor envergadura en la historia reciente de la energía en América Latina.