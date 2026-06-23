YPF construirá un gasoducto clave en Neuquén: Nación otorgó el aval bajo estrictas condiciones ambientales

A través de la Resolución 141/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de la Nación otorgó el aval definitivo a YPF S.A. para poner en marcha las obras de construcción del “Gasoducto PC LAS a Colector 13 ISTMO”. La obra tiene un carácter estratégico para el ecosistema de Vaca Muerta, ya que está diseñada específicamente para ampliar la capacidad de evacuación de la producción no convencional de las áreas de explotación La Angostura I y II, y el bloque Loma La Lata – Sierra Barrosa.

El diseño del trazado presenta una alta complejidad: debe realizar el cruce del dique Planicie Banderita, una zona bajo la concesión del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados (ya aprobada por el gobierno de Neuquén). Por tratarse de un área de alta sensibilidad hídrica y de seguridad de presas, la autorización del Gobierno detalla un estricto pliego de condiciones ambientales, técnicas y financieras.

Gasoducto de YPF: el plan de monitoreo en el embalse Mari Menuco

El punto más crítico a nivel de seguridad e ingeniería fue advertido por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). El ente fiscalizador detectó que, entre las progresivas geográficas 13+500 y 14+000, existen tramos del gasoducto que quedarán asentados por debajo de los niveles máximo normal y máximo extraordinario del embalse Mari Menuco.

Esta particularidad técnica obligará a YPF a implementar un monitoreo estructural riguroso e informes permanentes, garantizando que la estabilidad de las cañerías no se vea afectada por las fluctuaciones y crecidas del embalse.

Qué exige la resolución ambiental de Neuquén para la obra de YPF

A nivel local, el proyecto cuenta con la aprobación del Informe Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente de Neuquén mediante la Resolución 672/2026. La licencia ambiental provincial impuso exigencias de máxima seguridad: YPF estará obligada a instalar válvulas de corte a ambos lados de cada cruce subterráneo que realice bajo cuerpos de agua, contratar un seguro ambiental con cobertura suficiente antes de comenzar las tareas en el terreno y notificar las fechas exactas de inicio y fin de obra.

La resolución es taxativa al respecto: cualquier incumplimiento severo de las obligaciones legales, de las condiciones fijadas por la provincia o de los compromisos asumidos en el Plan de Gestión Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) podrá dar lugar a la caducidad inmediata de la Licencia Ambiental, paralizando de manera total las obras.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) concluyó su revisión técnica determinando que la obra no representa una afectación significativa a las normas de manejo de aguas o protección ambiental de la concesión hidroeléctrica. No obstante, debido a que el trazado se localiza en un área de alta sensibilidad hídrica, el organismo dejó una serie de recomendaciones para fortalecer la gestión ambiental del proyecto durante su ejecución.

La resolución 141/2026 publicada hoy en el boletín oficial