El cobre gana impulso: preparan el despegue de Vicuña

La canadiense Lundin Mining informó un sólido desempeño financiero y operativo durante el tercer trimestre de 2025, impulsado por los buenos resultados de su mina Caserones, en Chile, y por el avance de su portafolio de expansión en Sudamérica, donde el proyecto Vicuña, compartido al 50% con BHP, se perfila como uno de los polos cupríferos más prometedores del continente.

Lundin alcanzó ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares y un flujo de caja operativo ajustado de 383 millones, con una producción total de 87.400 toneladas de cobre, superando las expectativas del mercado.

La minera elevó su proyección anual de producción a un rango de 319.000 a 337.000 toneladas, lo que representa un crecimiento del 4% interanual, acompañado por una baja en los costos promedio a 1,61 dólar por libra, el nivel más bajo del año.

“Actualizamos nuestra guía anual para reflejar un desempeño operativo excepcional, especialmente en Caserones”, destacó el presidente y CEO de la firma, Jack Lundin, quien subrayó además que “los progresos en nuestras iniciativas de crecimiento y en el proyecto Vicuña nos colocan en una posición estratégica para la próxima década”.

Cuánto vale Lundin Mining

Los analistas de BMO Capital Markets destacaron que el fuerte desempeño en Caserones (Chile) y Chapada (Brasil) permitió reducir los costos operativos entre un 12% y 21%, consolidando una base más competitiva para Lundin Mining. El analista Matt Murphy subrayó que la compañía ya produjo el 75% de su guía anual de cobre y que “mantiene un ritmo sostenido por debajo del rango medio de costos revisado”, lo que refuerza la tendencia de eficiencia.

Las ventas de cobre alcanzaron 78.800 toneladas y las de oro 38.800 onzas, superando las proyecciones de consenso. La combinación de mayor volumen y menor costo posicionó a la compañía con un crecimiento sostenido de márgenes y un respaldo de los inversores: las acciones de Lundin subieron casi 10% tras el anuncio, elevando su capitalización a 20.900 millones de dólares.

En tanto, al tercer trimestre de 2025, BHP Group registró un aumento de producción de cobre del 4% en su conjunto, alcanzando 494 mil toneladas para el trimestre que terminó el 30 de septiembre, impulsado principalmente por rendimiento récord en Escondida Mine en Chile.

Escondida registró un aumento del 8% en su producción, alcanzando las 328,9 mil toneladas de cobre en el primer trimestre de su año fiscal 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento fue impulsado por un desempeño récord en la concentradora, que logró mejores tasas de recuperación, aunque se vio parcialmente contrarrestado por una ligera disminución en la ley de alimentación, que pasó del 1,00% al 0,94%.

Vicuña: el próximo gran salto del cobre argentino

Lundin Mining reafirmó la expansión de su presencia en América. La compañía ya opera Candelaria y Caserones en Chile, Chapada en Brasil y Eagle en Estados Unidos, y con Vicuña sumará un proyecto que “puede redefinir el rol del cobre argentino en la transición energética global”.

Vicuña, que agrupa los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, ubicados en la frontera entre Chile y Argentina, podría convertirse en uno de los principales productores de cobre y oro de Sudamérica, con un potencial de exportaciones anuales de miles de millones de dólares.

La compañía anunció que Ron Hochstein, reconocido por haber liderado el desarrollo del yacimiento de oro Fruta del Norte en Ecuador, asumirá la dirección ejecutiva de Vicuña Corp., entidad creada para coordinar ambos proyectos. Según el comunicado oficial, su experiencia como presidente y director ejecutivo de Lundin Gold Inc. será “clave para garantizar un desarrollo responsable, eficiente y de clase mundial en la cordillera andina”.

Dave Dicaire, gerente general de Vicuña, señaló que la designación de Hochstein representa un gran aporte para el liderazgo de la compañía y refuerza el enfoque en construir el mejor proyecto posible para desplegar todo el potencial de la corporación.

José Morea, country director, destacó que su incorporación ayudará a profundizar y acelerar el desarrollo de Vicuña, fortalecer el equipo y facilitar la colaboración entre múltiples ubicaciones y zonas horarias, en alianza con el gobierno provincial y las autoridades nacionales.

Vicuña, rumbo al RIGI

En el plano local, Lundin Mining y BHP preparan la presentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), estimado en más de 14.000 millones de dólares, una vez que se clarifique la aplicación de la Ley de Glaciares entre la Nación y las provincias mineras.

“La definición del marco ambiental es el paso que falta para dar inicio al ciclo de inversiones más importante en la historia del cobre en el país”, señalaron fuentes del sector. Con su puesta en marcha, San Juan podría convertirse en núcleo de producción cuprífera de alcance global, junto con la vecina región chilena de Atacama.