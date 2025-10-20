El despertar de la batería: España acelera 3.500 MW de almacenamiento tras el gran apagón

El blackout de abril llevó a una ola de proyectos de almacenamiento de energía en España.

El sector del almacenamiento energético inició un despegue histórico en España, sumando 3.500 megavatios (MW) en nuevos proyectos y cerca de 300 MW ya autorizados para construcción durante el tercer trimestre del año. Esta aceleración, documentada por el Observatorio de Energías Renovables, confirma que el apagón registrado el 28 de abril fue el detonante de una respuesta planificada y masiva en el sistema eléctrico.

La inyección de nuevos proyectos es notable: solo en el tercer trimestre, se sacaron a información pública 64 instalaciones con una potencia conjunta de 3.446,8 MW, una cifra que excede por más de cinco veces el volumen registrado en el trimestre anterior.

Este empuje es visto por los analistas como un factor crucial para complementar la volatilidad del potencial renovable español y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Según Juan Francisco Caro, director de Opina 360, la coincidencia temporal con el incidente de abril es irrefutable. Si bien la mayoría de los proyectos presentados son instalaciones de baterías, también se incluyen centrales de bombeo de gran potencia.

La combinación de estas tecnologías es vital para que España cumpla finalmente con su objetivo de tener un sistema eléctrico robusto y listo para operar con una matriz predominantemente limpia.

En lo que respecta a la ejecución, la fase final de tramitación otorgó la autorización de construcción a 13 iniciativas que, en conjunto, acumulan 298,8 MW. Castilla-La Mancha se posicionó como la comunidad autónoma con el mayor volumen de almacenamiento autorizado en este período, liderando la tabla de la transición energética.

Curiosamente, este auge del almacenamiento coincide con una ralentización en la autorización de nuevos proyectos de generación. Durante el tercer trimestre, se aprobaron 1.404,9 MW de generación (principalmente energía fotovoltaica), el dato más bajo en los últimos siete trimestres. Esto sugiere que el foco se ha desplazado de simplemente generar energía verde a asegurarla y gestionarla.

En conclusión, los datos del tercer trimestre de 2025 indican que España está aprendiendo la lección de sus vulnerabilidades energéticas. La adición de 4.269,8 MW de almacenamiento que han iniciado su tramitación en lo que va de año consolida una tendencia irreversible: el país está invirtiendo en autonomía y flexibilidad para garantizar que el salto hacia las fuentes de energía renovable se haga sin sacrificar la seguridad del suministro.