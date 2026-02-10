El Gobierno apuesta a EE.UU. como socio clave para el desarrollo minero y el RIGI

Recientemente, Estados Unidos y Argentina firmaron un histórico acuerdo en busca de garantizar la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos. Este acuerdo establece una alianza orientada a acelerar el desarrollo de cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes, esenciales para la innovación tecnológica, la competitividad industrial y la defensa nacional.

Dentro del mismo, Nación incluyó priorizar al gigante norteamericano como socio comercial respecto al desarrollo de proyectos vinculados a los minerales, trabajando con las provincias para facilitar la inversión de empresas de ese país.

En base a lo indicado por el documento firmado por ambas partes y publicada por el gobierno estadounidense, Argentina «se compromete a agilizar las solicitudes de proyectos elegibles a través del programa Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)».

Además, se incluyó que el país fomentará la inversión a nivel federal en infraestructura minera para permitir el acceso de empresas norteamericanas al sector minero, de acuerdo con sus leyes y regulaciones, y que priorizará a Estados Unidos «como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos, incluidos productos en bruto, procesados y terminados, por encima de economías o empresas que manipulen el mercado».

Más allá del acuerdo, hasta la fecha no hay empresas mineras fundadas en Estados Unidos o con casa matriz en aquel país que hayan aplicado al RIGI, según indicó Bloomberg Línea.

Sin embargo, si existen empresas con lazos en Estados Unidos y que cotizan en la mayoría de los casos en la bolsa de Nueva York. Entre ellas están las canadienses Ludin, Barrick, AbraSilver o McEwen. También australianas HBP, Galan Lithium y Rio Tinto (anglo-australiana) y la suiza Glencore.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, junto al Canciller Pablo Quirno tras la firma del acuerdo.

La palabra de ambos países

«La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia» aseguraron desde Cancillería Argentina mediante un comunicado.

En la misma línea, desde la embajada de Estados Unidos indicaron que el acuerdo «establece una alianza orientada a acelerar el desarrollo de cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes, esenciales para la innovación tecnológica, la competitividad industrial y la defensa nacional».

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró: «Tanto por los recursos disponibles como por la capacidad de inversión y la experiencia que tienen en el procesamiento, creo que Argentina va a ser un socio clave para el mundo, no solo para Estados Unidos”.

¿Que implica el acuerdo?

El acuerdo contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la simplificación de los procesos administrativos de permisos y la cooperación en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos. Asimismo, incluye acciones conjuntas orientadas a promover mercados más transparentes y a fortalecer la participación y el posicionamiento de la Argentina como actor relevante en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico.

Según sostuvieron desde Cancillería, para la Argentina este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo. En 2025, gracias los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30 %, mientras que la producción de carbonato de litio superó las 110 mil toneladas, el nivel más alto registrado en la historia del país. Estos resultados posicionan a la minería —en particular, a minerales críticos como el litio y el cobre— como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado, con incidencia positiva sobre las economías regionales.

Además sostuvieron que un contexto de estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión, la minería se consolida, junto con la energía y la agroindustria, como uno de los pilares del proceso de transformación económica en curso. La Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales del orden de los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y alcanzar más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

A su vez, la minería y la energía, por su estrecha vinculación, podrían generar en conjunto un saldo exportador cercano a los 50.000 millones de dólares anuales en los próximos años, con potencial para alcanzar 75.000 millones de dólares hacia el final de la década.