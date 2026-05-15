Más metros edificados y propuestas educativas para Villa La Angostura en este 94° aniversario

Con los procesos de licitación para que cuenten con sus propios edificios, las Escuelas Primaria N° 361 y la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 28 de Villa La Angostura se verán beneficiadas con fondos y gestión de Provincia este año, desde la idea de ver a la educación como “la más determinante herramienta de transformación de la realidad de Neuquén”.

Sumado al suceso novedoso que representó en la localidad, el pasado mes de marzo, la creación del Centro de Educación Artística, a partir de la resolución aprobada por el Consejo Provincial, estos avances se agregan a las intervenciones de verano hechas en la escuela Primaria N° 353, el CPEM N° 17, la Escuela Especial N° 18 y el jardín N° 82, como respuesta a la necesidad de mejora en la infraestructura educativa local.

Detalles de obra

Para la EPET N° 28, se contempla un edificio con una superficie de 4.471 metros cuadrados.

Según se explicó, la escuela Primaria N° 361 contará con un edificio que demandará una inversión de más de 4.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses. La propuesta constructiva prevé más de 1.850 metros cuadrados cubiertos, desarrollados principalmente en una sola planta, con una la sala de máquinas ubicada en planta alta. La obra se emplazará en el predio delimitado por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida principal Los Arrayanes, tramo urbano de la ruta nacional 40.

Hoy la institución posee una matrícula de 76 estudiantes en secciones mañana y tarde, tiene 10 años de vida y en su trayectoria funcionó en el edificio de un Centro de Formación Profesional y en la Planta de Campamento local.

Entre los espacios previstos incluirá siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y salón de usos múltiples (SUM) para actividades físicas y recreativas. También se incorporarán sala de docentes, sala pedagógica, secretaría, dirección y vicedirección, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes. En su exterior poseerá un playón multifunción, estacionamiento para personal educativo y visitantes, entre otros espacios. El sector ubicado sobre calle El Michay, tendrá un sector destinado a ejercicios.

Por su parte, para la EPET N° 28, se contempla un edificio con una superficie de 4.471 metros cuadrados, un presupuesto oficial de más de 14.500 millones de pesos y un plazo de construcción de 22 meses. El mismo contará con aulas teóricas, talleres de prácticas educativas y un salón de usos múltiples (SUM), en una superficie cubierta de 1.120,61 metros cuadrados.

Esta escuela técnica, que funciona actualmente en un espacio readecuado del antiguo hospital, intervenido por la cartera educativa a tal fin y entregado en junio del año pasado, tiene una matrícula de 100 estudiantes y ofrece la orientación de Maestro Mayor de obras. Ese espacio fue remodelado a través de la coordinación de Infraestructura del ministerio de Educación, con una inversión de 329 millones de pesos sobre una superficie cubierta intervenida de 682 metros cuadrados.

Obras de mejoramiento edilicio

En la Escuela Primaria N° 353 de Villa la Angostura se ejecutaron mejoras en las rampas de acceso. Foto: Gentileza.

Dentro del CPEM N° 17, en el pasado receso de verano se hizo la renovación de más de 1.400 metros cuadrados de instalación eléctrica, así como la refacción de los núcleos sanitarios de los y las estudiantes. En tanto en la Escuela Primaria N° 353 de Villa la Angostura se ejecutaron mejoras en las rampas de acceso al establecimiento y en el playón exterior del mismo.

Por otro lado, en el Jardín N° 82 se inician trabajos vinculados a la mejora de muros exteriores con gaviones de contención y drenaje pluvioaluvional y la ampliación del área de juegos del patio. Las tres intervenciones en edificios educativos demandan una inversión de alrededor de 1.300 millones de pesos.

También en la Escuela Especial N° 18, que cuenta con una matrícula de 60 estudiantes, se trabajó con la conexión a la red de gas natural local. La intervención tuvo una inversión de 28 millones de pesos para la instalación de todas las cañerías en el interior del predio institucional, incluyendo el reemplazo y adecuación de los artefactos de calefacción, termotanques, cocina y anafe. Desde el municipio local hicieron las obras de extensión y conexión a la red de gas en la vía pública.

Ampliación de la oferta educativa artística

El CEA N° 11, fue creado por el Consejo Provincial de Educación el pasado mes de marzo de este año y funcionará, en contraturno, en la escuela Primaria N° 187 y en la Casa de La Cultura del municipio local. El espacio llega para satisfacer una demanda de más de 10 años de la comunidad angosturense dedicado a la enseñanza de diversos lenguajes artísticos, lo que se brindarán de forma pública y gratuita.