El Gobierno avanza con la privatización del GNL: se presentaron dos ofertas técnicas en la licitación nacional

El proceso para privatizar la operatoria de importación de Gas Natural Licuado (GNL) sumó un nuevo capítulo este lunes con la recepción de dos ofertas técnicas en el marco de la licitación nacional e internacional impulsada por Energía Argentina (ENARSA). El objetivo es seleccionar a una empresa que se encargue de adquirir los cargamentos en el exterior y comercializarlos en el mercado interno durante el invierno.

Las propuestas corresponden a la primera etapa del proceso, conocida como “Sobre 1”, que incluye los aspectos técnicos. Según el cronograma oficial, la apertura de las ofertas económicas se realizará el próximo lunes 13 de abril a las 9:00, mientras que la adjudicación está prevista para el 21 de abril, una vez completada la evaluación integral de las presentaciones.

El esquema licitatorio contempla la selección de un único operador que tendrá la responsabilidad de coordinar toda la cadena logística: desde la llegada de los buques hasta la regasificación y distribución del combustible. La operatoria se realizará en la terminal de Escobar, una infraestructura estratégica para garantizar el suministro durante los meses de mayor consumo.

Entre las empresas interesadas en quedarse con el contrato figuran Trafigura y Naturgy, dos actores con experiencia internacional en el mercado energético. La Secretaría de Energía analizará durante una semana los aspectos técnicos presentados antes de habilitar la instancia económica.

El Gobierno decidió modificar el procedimiento original, que preveía la presentación simultánea de ofertas técnicas y económicas, para disponer de más tiempo en la evaluación de los aspectos operativos. Esta decisión responde a la complejidad del esquema, ya que los privados deberán asumir costos que anteriormente no estaban completamente detallados en la operatoria estatal.

Uno de los puntos clave es que, a diferencia de ENARSA, las empresas privadas no cuentan con exenciones impositivas como el pago del Impuesto a las Ganancias o Ingresos Brutos, lo que introduce nuevas variables en la estructura de costos y en la competitividad de las ofertas.

La licitación se inscribe dentro del proceso más amplio de desinversión estatal establecido por la Ley Bases, que impulsa el retiro del Estado de actividades comerciales que pueden ser asumidas por el sector privado. En este contexto, también se prevé avanzar con la venta de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, cuya apertura de ofertas técnicas está programada para el martes 14 de abril.

El marco regulatorio de la licitación fue definido a través de la Resolución 33/2026, que establece criterios de transparencia, trazabilidad y competencia. Entre sus lineamientos, se exige que el adjudicatario firme contratos de acceso con el operador de la terminal y administre la capacidad disponible durante el período invernal, que se extiende del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026.

Además, el contrato tendrá una duración de un año y permitirá acuerdos complementarios para optimizar el uso de la infraestructura fuera de la temporada alta. Con este modelo, el Ejecutivo apunta a mejorar la eficiencia operativa y reducir la intervención estatal en el mercado energético, promoviendo un sistema basado en reglas claras y competencia entre privados.