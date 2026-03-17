Guerra en Medio Oriente: un ataque con drones daña infraestructura petrolera clave en Emiratos Árabes Unidos

Daños e incendios en áreas industriales vinculadas al petróleo en Fujairah tras la interceptación de drones, en medio de la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. Foto gentileza.

Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron seis misiles balísticos y 21 drones lanzados desde Irán en las últimas horas. El ataque se da en un nuevo episodio que profundiza el impacto del conflicto regional sobre infraestructuras críticas del sector energético.

El foco de los ataques vuelve a situarse en Fujairah, uno de los principales centros logísticos del petróleo en Medio Oriente. En esta zona, la caída de restos tras interceptaciones y el impacto de drones provocaron incendios en instalaciones industriales, afectando operaciones en el puerto y generando interrupciones temporales en las tareas de carga y almacenamiento de crudo.

La relevancia de Fujairah trasciende el ámbito local. Su ubicación sobre el Golfo de Omán lo convierte en un punto clave para la exportación de petróleo sin necesidad de atravesar el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo altamente sensible por el que circula una parte sustancial del comercio global de crudo. Esta característica lo posiciona como una pieza central para sostener los flujos energéticos hacia Asia, incluso en escenarios de bloqueo o tensión en esa vía.

Los ataques recientes refuerzan la preocupación por la vulnerabilidad de estos nodos estratégicos. Durante el fin de semana, un dron impactó contra un tanque de almacenamiento de petróleo, mientras que otro ataque alcanzó instalaciones energéticas el lunes, generando incendios y nuevos daños operativos.

La reiteración de estos episodios sugiere una dinámica orientada a afectar tanto la infraestructura física como la capacidad logística del sistema energético emiratí.

En paralelo, el alcance de la ofensiva se extendió a otras infraestructuras relevantes. En el Aeropuerto Internacional de Dubái, un incidente con drones provocó un incendio en un tanque de combustible y obligó a suspender temporalmente vuelos, reflejando la amplitud de los objetivos alcanzados.

Aunque las autoridades señalan que la intensidad de los ataques ha disminuido en comparación con las primeras semanas del conflicto, el volumen acumulado desde fines de febrero, con cientos de misiles y drones interceptados, evidencia una presión sostenida sobre los sistemas de defensa y sobre activos estratégicos vinculados a la energía.

A pesar de los daños registrados, el gobierno de Emiratos sostiene que el sistema energético continúa operativo y que la actividad económica, especialmente en centros como Dubái, mantiene su funcionamiento.

No obstante, la persistencia de los ataques y su foco en infraestructuras críticas mantienen en alerta tanto a las autoridades como a los mercados, ante el riesgo de eventuales disrupciones en el suministro global de petróleo.