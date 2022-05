El gobierno retomó acuerdos con China para el financiamiento a las represas sobre el río Santa Cruz

El presidente Alberto Fernández firmó un decreto que dispone el acuerdo y restablecimiento de la línea de crédito de bancos chinos para las obras hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. En 2014 se había firmado el contrato de financiamiento por 15 años, pero la cláusula de suspensión del contrato de financiamiento se activó al poco tiempo.

En julio de ese año, durante la visita del presidente chino Xi Jinping al país, se firmó el contrato: China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC) acordaron aportar 4714 millones de dólares para financiar la obra a una tasa de interés Libor + 3,8%.

Casi un año antes, en agosto de 2013 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había adjudicado la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic a un consorcio conformado por la china firma Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo.

El crédito que se acordó en ese entonces era por quince años. Cuando pasaran cinco años y medio, el Estado debía iniciar los pagos. Este es el mismo plazo que se preveía para la construcción de las represas. En ese entonces, el acuerdo establecía que el Estado iniciaría el pago de prestamos una vez que las centrales se encontraran operando. Así los fondos se originarían del contrato de venta de energía.

La obra contó con sucesivos frenos por temas judiciales, políticos y problemas técnicos, lo que retrasó su finalización. De esa forma, se terminó el período de gracia de capital y los bancos comenzaron a pedir el pago con las represas aún sin terminar.

Hasta ahora los bancos habían otorgado préstamos por 1.350 millones de dólares durante los 66 meses, que representaría casi un 30% del valor del contrato, según el sitio Reporte Asia. Debido al contexto nacional, la reducción de la capacidad de generación de energía y el alcance de las obras, la cláusula de suspensión del contrato de financiamiento se activó automáticamente.

Con una serie de reuniones de mucha discreción entre el ministro de Economía Martín Guzmán y representantes del gobierno de Xi Jipping, el gobierno nacional ya planteaba reestrablecer acuerdos para reactivar el financiamiento y no caer en default con el país.

Por su parte, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió en enero de este año con el presidente de China Energy Engineering Corporation (CEEC), Song Hailian, para retomar el refinanciamiento de las represas.

Al terminar la reunión, Vaca Narvaja habló con medios locales y expresó: “Junto con el presidente de Energy China hemos allanado el camino hacia la construcción definitiva de ambas represas. Estamos dando pasos fundamentales para darle estabilidad financiera al proyecto y garantizar los puestos de trabajo directos e indirectos que genera esta importante obra para la Argentina».

El dato 30% es el porcentaje del financiamiento que ya entregaron

Tras numerosas adendas, desde el gobierno nacional señalaron la necesidad de establecer cambios sustanciales en el acuerdo de crédito, que «no derivan en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado», sino que contempla la disminución en la capacidad de generación de energía, la modificación del esquema de repago y del período de disponibilidad, entre otros.

Una de las modificaciones apunta a que la reactivación en la línea de créditos será por 30 meses, que sumados a los 66 anteriores, la gracia de capital duraría en total 96 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Luis Manzur y Guzmán suscribieron al acuerdo.