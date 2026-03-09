El Instituto Vaca Muerta continúa sumando socios: Shell firmó su adhesión

Shell se suma a la formación basada en la práctica, incorporando distintas herramientas que se utilizan en la industria. Foto: gentileza.

Entre las grandes empreasas petroleras que apuestan por la formación en la industria energética, Ia empresa Shell Argentina firmó su adhesión como socia al Instituto Vaca Muerta (IVM). Durante la firma estuvieron presentes el presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay, Germán Burmeister, el presidente y CEO de YPF Horacio Marín, y presidente del IVM, Lisandro Deleonardis.

“La incorporación de Shell al Instituto Vaca Muerta demuestra el compromiso que tenemos toda la industria de trabajar colaborativamente para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y para elevar los estándares técnicos y de seguridad”, afirmó el presidente y CEO de YPF Horacio Marín tras la firma del convenio.

“La educación y la formación de talentos son pilares fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta que impulsamos desde Shell. Nos enorgullece formar parte de este Instituto que nació y crecerá a partir de la colaboración estratégica entre todos los que formamos parte de la industria”, sostuvo Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay.

Actualmente, las empresas operadoras que ya son socias del IVM son:

YPF

TotalEnergies

Vista Energy

Chevron

Pluspetrol

Mientras que las empresas de servicios son:

Halliburton

San Antonio Internacional

DLS Archer

Pason DGS

Oilfield & Production Services

Industrias Juan F. Secco

Contreras Hermanos

Calfrac Well Services

Marbar

Wenlen Milicic

TSB

Huinoil PECOM

Clear

Duralitte

Grupo Horizonte

NOV

SIAM

La nueva institución brindará la formación técnica gratuita clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para los proyectos de la industria que posicionarán al país como un exportador de energía en los principales mercados del mundo. Su inauguración está prevista para el próximo 16 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén.

Los egresados recibirán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.

En el Polo Tecnológico de Neuquén, la formación se realizará con simuladores, laboratorios y talleres equipados con tecnología de vanguardia. La otra sede del IVM está ubicada en el Rio Neuquén y cuenta con un pozo escuela donde los estudiantes podrán realizar las prácticas y maniobras críticas para formarse como operadores del Upstream.