El Instituto Vaca Muerta continúa sumando socios: Shell firmó su adhesión
La iniciativa educativa ya integra a las principales empresas operadoras y de servicio para formar al talento que demandará el Upstream en los próximos años.
Entre las grandes empreasas petroleras que apuestan por la formación en la industria energética, Ia empresa Shell Argentina firmó su adhesión como socia al Instituto Vaca Muerta (IVM). Durante la firma estuvieron presentes el presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay, Germán Burmeister, el presidente y CEO de YPF Horacio Marín, y presidente del IVM, Lisandro Deleonardis.
“La incorporación de Shell al Instituto Vaca Muerta demuestra el compromiso que tenemos toda la industria de trabajar colaborativamente para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y para elevar los estándares técnicos y de seguridad”, afirmó el presidente y CEO de YPF Horacio Marín tras la firma del convenio.
“La educación y la formación de talentos son pilares fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta que impulsamos desde Shell. Nos enorgullece formar parte de este Instituto que nació y crecerá a partir de la colaboración estratégica entre todos los que formamos parte de la industria”, sostuvo Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay.
Actualmente, las empresas operadoras que ya son socias del IVM son:
- YPF
- TotalEnergies
- Vista Energy
- Chevron
- Pluspetrol
Mientras que las empresas de servicios son:
- Halliburton
- San Antonio Internacional
- DLS Archer
- Pason DGS
- Oilfield & Production Services
- Industrias Juan F. Secco
- Contreras Hermanos
- Calfrac Well Services
- Marbar
- Wenlen Milicic
- TSB
- Huinoil PECOM
- Clear
- Duralitte
- Grupo Horizonte
- NOV
- SIAM
La nueva institución brindará la formación técnica gratuita clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para los proyectos de la industria que posicionarán al país como un exportador de energía en los principales mercados del mundo. Su inauguración está prevista para el próximo 16 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén.
Los egresados recibirán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.
En el Polo Tecnológico de Neuquén, la formación se realizará con simuladores, laboratorios y talleres equipados con tecnología de vanguardia. La otra sede del IVM está ubicada en el Rio Neuquén y cuenta con un pozo escuela donde los estudiantes podrán realizar las prácticas y maniobras críticas para formarse como operadores del Upstream.
